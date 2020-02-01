النهار/ مجد بو مجاهد

رأى أن أي مؤشر لم يرسم حتى هذه اللحظة حول إمكان تأمين الدعم الخارجي لحكومة الرئيس حسان دياب، معتبراً أن المشهد العام يتجه نحو مزيد من الرتابة رغم الشعارات والوعود المستمرة.

وتوقع حصول المجتمع المدني وبعض البلديات على مساعدات خارجية بشكل محدود جداً.

الشرق/ خليل الخوري

تساءل كيف سيتعامل الرئيس الدكتور حسان دياب ووزراؤه مع البيان الوزاري؟ بداية يجدر التوقف أمام حجم لجنة البيان الكبير جداً. وفي تقديرنا أنها مفارقة لافتة أن يكون نحو 12 وزيراً أعضاء في اللجنة من أصل مجموع الوزراء البالغ 20 أي أكثر من النصف. وثمة قضايا خلافية جداً إن لم يكن داخل الحكومة فعلى الأقل بين الأطياف التي شُكلت منها هذه الوزارة والأطياف التي لا توافقها الآراء، وهي خارج أسوار الحكومة. وقال الأهم هو الموقف من إجراء انتخابات نيابية مبكرة وعلى أي قانون. فالرئيس دياب يميل الى حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته ولكن الأكثرية الأكبر ليسوا من هذا الرأي… فكيف سيتعامل دياب مع هذا الموضوع. وهناك قضايا عديدة مهمة مطلوب من رئيس الحكومة أن يبدي فيها رأياً ويتخذ منها موقفاً ويلتزم وعداً وعهداً في بعضها كالنفايات والكهرباء والتنقيب عن النفط والعفو العام الخ… وكل منها على قدر كبير من الأهمية والخلاف.