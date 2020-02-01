الوكالة الوطنية للإعلام

حتي ونظيره القبرصي أعلنا عن التحضير لقمة ثلاثية تضم لبنان وقبرص واليونان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس والوفد المرافق. ثم عقد الوزيران خلوة استغرقت 10 دقائق تلاها مؤتمر صحافي مشترك استهله الوزير حتي بالقول: "هذه فرصة طيبة وكبيرة أن أستقبل معالي وزير خارجية قبرص، الدولة الصديقة للبنان، وزيارته تحمل وتعني الكثير لنا كزيارة أولى لبلد صديق. إن العلاقات اللبنانية- القبرصية متميزة، فقبرص هي الدولة الأقرب الى لبنان ليست فقط في الجغرافيا اذ نقترب من بعضنا البعض في كثير من الأمور، ويجمع في ما بيننا البحر المتوسط، ونتشارك الكثير من العادات والتقاليد. ولا أنسى ولا ينسى اللبنانيون كيف أن قبرص فتحت أبوابها للبنانيين في أوقات الأزمات الشديدة التي مر بها وطننا الحبيب لبنان، وشارك اللبنانيون في ازدهار قبرص".

وكالة الأناضول

السيستاني يرفض فض الاحتجاجات بالقوة

عبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني عن رفضه "القاطع" لفض الاعتصامات والتجمعات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة بالقوة، داعياً إلى الإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب.

جاء ذلك في بيان تلاه ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء جنوبي البلاد.

وعبر، في الوقت نفسه، عن رفضه "لما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية".

وكالة أنباء رويترز

أردوغان يهدد بعملية عسكرية في سوريا ما لم تتوقف الهجمات في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم تتوقف الهجمات هناك سريعاً. يجيء هذا في الوقت الذي ازداد فيه القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات القوات السورية المدعومة من روسيا. ومنذ الأسبوع الماضي تتقدم قوات الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي بسرعة في إدلب.

وكالة فرنس برس

بومبيو يؤكد من كييف أن الدعم الأميركي لأوكرانيا "لن يتراجع"

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعم بلاده الثابت لأوكرانيا، في خضم محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله على خلفية اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف "جئت حاملاً رسالة واضحة: الولايات المتحدة تعتبر أن معركة أوكرانيا في سبيل الحرية والديموقراطية والازدهار معركة شجاعة. ودعمنا لها لن يتراجع".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية المصرية تصدر توضيحا بشأن مفاوضات سد النهضة

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، توضيحاً عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وقال حافظ في تغريدته إن اجتماعات مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة مستمرة، وتابع "تتواصل مفاوضات واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة". وأوضح حافظ، أن وزيري الخارجية والموارد المائية المصريين، يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي.