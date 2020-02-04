الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء اليونان..

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقد عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

الاتحاد - الإمارات

الإمارات تتضامن مع الصين في مواجهة فيروس "كورونا"

أكدت دولة الإمارات تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة ما تشهده من انتشار لفيروس "كورونا" الجديد في بعض المدن الصينية، وأعربت عن ثقتها التامة في جهود الصين في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات نسقت، بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وفي ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين، مع الجهات المعنية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة للعمل معاً لتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

الوطن - عمان

"الشورى" يؤبن فقيد الوطن والأمة ..استذكار المآثر وتأكيد على العطاء

خصص مجلس الشورى، جلسته الاعتيادية لتأبين فقيد الوطن والأمة الإسلامية والعربية والعالم السلطان قابوس بن سعيد. وشهدت الجلسة ذكر المآثر الخالدة للسلطان الراحل في السلطنة وفي كافة أنحاء العالم. وأكد المجلس على العمل خلف قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، محافظين على ما أنجزه السلطان قابوس بن سعيد، بكل قدرة ممكنة وعزيمة صادقة وبذل وعطاء للقيام بدور المجلس وأداء واجبه.