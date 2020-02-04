الشرق/ يحي جابر

قال إنه لم يكن ينقص لبنان المزيد من الأزمات والإرباكات والتحديات حتى حلّت "صفقة القرن" الأميركية – الإسرائيلية ومضاعفاتها، وما يمكن أن يكون لها من تفاعلات حادة بالغة الخطورة على الواقعين العربي واللبناني. وقال عن ما شهدته الساحة اللبنانية، خلال اليومين الماضيين، وما يمكن أن تشهده مؤشر صادق وأمين، على أن محاصرة السفارة الأميركية في عوكر أول من أمس لم يكن مجرد تسجيل موقف، بل تعبير عن رفض الصفقة، وقد اقتربت الحكومة اللبنانية من إنجاز بيانها الوزاري، على وقع استمرار "الحراك الشعبي" في الساحات والشوارع والمناطق، والذي أخذ أشكالاً متعددة رافضاً إعطاء الثقة لحكومة "التكنو محاصصة" كما يصفها الحراكيون. وتتركز الأنظار على الآتي من الأيام، وما ستكون عليه الاتصالات اللبنانية، مع سائر الدول العربية، والعديد من دول العالم الصديقة، ليبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً وأن مشروع البيان الوزاري للحكومة العتيدة، لفت إلى "أن الحكومة ستحرص على تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية الإقليمية المعنية، بغية العمل على توفير وجوه الدعم كافة للبنان، في اعتبار أن استقراره ضرورة إقليمية ودولية" وترى الحكومة ضرورة في ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية.

الأخبار/ ليا القزي

قالت إن الطوابع المالية مقطوعة من الأسواق. ومن يسأل من المواطنين عن السبب، يُقال له إنّ الكميات الجديدة لم تصدر بعد. وزارة المالية تأخرت في تلزيم الشركة الطابعة، والأخيرة لم تُنفذ بعد العقد، ما أنتج الأزمة. يُعيد هذا الأمر طرح السؤال عن المناقصة التي لم تُجرَ بعد، في ضوء الحديث عن وجود نيّة لـمناقصة على قياس إحدى المطابع الأوروبية.

البناء/ محمد حمية

قال إنه فيما انتهت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري من إعداد البيان أمس، على أن يقرّه مجلس الوزراء في جلسة يعقدها الخميس المقبل في بعبدا تمهيداً لعقد جلسة للمجلس النيابي لمنح الحكومة الثقة، تشتدّ وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية على المواطنين، مع موجة الغلاء الفاحش التي تجتاح الأسواق إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة مع إقفال العديد من المحال التجارية والفنادق ما سيرتب تداعيات اجتماعية كارثية، فضلاً عن بقاء سعر صرف الدولار على ما هو عليه وتسريبات حول إجراءات تقنين مصرفية قاسية جديدة ستتبعها المصارف بحق صغار المودعين خصوصاً، فيما يتم التداول بسلة ضرائبية جديدة ستطال الطبقات الشعبيّة الفقيرة.

اللواء/ أحمد الزعبي

أوضح أن الانتفاضة تبدو في يومها الحادي عشر بعد المائة ثابتة بالرغم من ضخامة التحديات، وقد زادت قناعةُ الشعب بقوة تأثيره، وفعالية تحركاته، وأيضاً بفساد السلطة وفضائحيتها، وضرورة العمل على إنهائها ومحاسبة رموزها. وما بين عين ترصد البيان الوزاري ذي الوعود المنتفخة وجلسة الثقة وتطورات الملف المالي والسعي لكشف ملفات الفساد والمتورطين فيها، ترصدُ عينٌ أخرى أبعاد وخفايا ملف التوقيفات التي تجري على خلفية المشاركة في التحركات الشعبية والمطلبية عبر ممارسة أعمال عنف أو تخريب الممتلكات أو هزّ الاستقرار وغيرها.

النهار/ سمير تويني

اعتبر أن مسودة البيان الوزاري التي سربت لمعرفة رد فعل الحراك الشعبي عليها، تحتوي على برامج ونيات حسنة ومبادئ كثيرة، لكنها تفتقر إلى السؤال الأساسي: كيف ستعيد الحكومة الجديدة ثقة الداخل والخارج؟

وقال إن المطلوب من الحكومة اليوم خطة إنقاذية واضحة المعالم والمفاهيم ومصارحة الشعب، والمطلب الأساسي هو تأمين كتلة نقدية لا تقل عن خمسة مليارات دولار لإعادة إطلاق الحركة الاقتصادية.

النهار/ سابين عويس

أشارت إلى أن الملف المالي لا يزال يشكل مصدر القلق الحقيقي للحكومة الجديدة في ظل خزينة فارغة واحتياطات تتآكل بوتيرة متسارعة تحت ضغط الاستحقاقات المالية، تتقدمها استحقاقات الأورو بوندز لسنة 2020 والبالغة قيمتها 2.3 مليار دولار، أول استحقاق لها في آذار المقبل بقيمة مليار دولار.

ورأت أن التخلف عن السداد سيضع لبنان في مصاف الدول المتعثرة ويرتب عليه إلزاماً الدخول في برنامج مع صندوق النقد، كما سيلحق ضرراً بالمصارف.

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن مصادره قولها إن بعض المسؤولين اللبنانيين يتلّهون في توصيفهم للأزمة، في وقت تعددت وجوهها الخطيرة، مضيفاً أن الديبلوماسيين الفرنسيين توغلوا في كثير من الكواليس المالية والإدارية. ورأى أن ما أمله اللبنانيون من مؤتمر سيدر لن يكون سهل المنال ما لم يلتزم لبنان ما تعهد به من إجراءات.