The NewYork Times

حادثة الطعن في لندن تطرح أسئلة حول السياسات المعتمدة إزاء الجرائم المرتبطة بالإرهاب

اقترحت الحكومة البريطانية يوم الاثنين وقف الإفراج المبكر عن مئات من المدانين بجرائم مرتبطة بالإرهاب بعد سلسلة من الهجمات التي شنها أشخاص في منتصف مدة عقوبتهم بالسجن، مما أبرز مشكلات طويلة الأمد سببها استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقال روبرت بوكلاند، وزير العدل البريطاني، إنه بموجب الخطة الاستثنائية للحكومة، سيتم تمديد عقوبة السجن لحوالي 220 شخصاً ممن هم محكومون في الوقت الحالي بجرائم إرهابية في بريطانيا. وقال إنه بدلاً من إطلاق سراحهم تلقائياً في منتصف مدة العقوبة، كما جرت العادة بالنسبة إلى العديد من المجرمين في بريطانيا، سيضطر مدانون بجرائم إرهابية إلى قضاء ثلثي مدة الحكم على الأقل. وحتى في ذاك الحين، سيتم إطلاق سراحهم فقط بموافقة مجلس الإفراج المشروط. لكنه لم يتضح ما إذا كان اقتراح الحكومة سيصمد أمام التدقيق في المحاكم، ناهيك عن حل الأزمة التي قال محللون إنها تتعلق بإجراءات التقشف في السجون وخدمات المراقبة أكثر مما يرتبط الأمر بطول مدة العقوبة.

وتتصارع بريطانيا مع نفس المعضلة التي واجهتها الديمقراطيات الغربية الأخرى بعد الهجمات الإرهابية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.

وحذر المحللون القانونيون بأن قانون حقوق الإنسان منع الحكومة البريطانية من تشديد العقوبات وقالوا إنه لا يوجد دليل على أن زيادة مدة السجن تقلل من خطر ارتكاب المدانين جرائم أخرى بعد إطلاق سراحهم.

حظر السفر الأميركي الجديد يقفل الباب أمام نيجيريا صاحبة الاقتصاد الأفريقي الأقوى

بعد عام على إعلان إدارة الرئيس الأميركي ترامب أن الركن الأساسي لاستراتيجيتها الجديدة لأفريقيا هو مواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية مع القارة، أغلقت الإدارة الأميركية نفسها الباب أمام نيجيريا، صاحبة أكبر اقتصاد في القارة السمراء.

تنطبق قيود السفر الجديدة أيضاً على ثلاث دول أفريقية أخرى هي السودان وتنزانيا وإريتريا وكذلك ميانمار، المتهمة بارتكاب إبادة جماعية ضد سكانها المسلمين، وقيرغيزستان، الدولة السوفياتية السابقة.

وفرض الحظر الأولي، الذي تم تطبيقه في عام 2017 ، قيوداً على السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة كجزء من خطة الرئيس ترامب لإبعاد "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين". وقد أثر هذا بالفعل على أكثر من 135 مليون شخص - كثير منهم مسيحيون - من سبع دول.

مع التوسع الجديد، سيؤثر الحظر على ما يقرب ربع عدد سكان القارة الأفريقية البالغ عددهم 1.2 مليار شخص.

روسيا اليوم

بوتين والملك سلمان يؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لاستقرار السوق النفطية

أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا على تنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية.

وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الملك سلمان، وبحث الطرفان "بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية". وجاءت المكالمة في وقت تشهد فيه أسواق النقط تقلبات كبيرة حيث واصلت أسعار النفط الهبوط أثناء التعاملات اليوم لتصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2018، متأثرة بمخاوف تداعيات تفشي فيروس" كورونا" في الصين على الطلب العالمي على الخام. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الفنية للدول الموقعة على اتفاق "أوبك+" اجتماعا طارئا يومي 4 و5 من فبراير الجاري لبحث تدابير يمكن اتخاذها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.