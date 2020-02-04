لوكالة الوطنية للإعلام

فهمي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي. الأمن والاقتصاد أولوية، طراف: المجتمع الدولي يراقب الحكومة الجديدة

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، وبحث معه في الأوضاع الراهنة. ورأى الوزير فهمي في خلال اللقاء "أن الأمن في لبنان أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة الحالية، إلا أن الأولوية في الوقت الراهن هي للوضع الاقتصادي وكيفية تخطي هذه الأزمة". من جهته السفير طراف، أشار إلى "أن المجتمع الدولي يراقب الحكومة الجديدة وأسلوب عملها"، وقال: "بقدر ما تكون خطة عمل الحكومة واضحة كلما كان المجتمع الدولي جاهزاً لتقديم الدعم".

وكالة أنباء رويترز

الكرملين: بوتين والملك سلمان يؤكدان استمرار التعاون في إطار أوبك

قال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان، أكدا استعدادهما لمواصلة التعاون في إطار مجموعة أوبك لضمان استقرار سوق النفط العالمية. وأضاف الكرملين أن الزعيمين ناقشا أيضاً أثناء اتصال هاتفي الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية. وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك، عقد اجتماع وزاري في الرابع عشر والخامس عشر من شباط، وذلك حسبما قال مصدر بالمجموعة لرويترز.

وكالة فرنس برس

الحلف الأطلسي يؤكد أن روسيا ليست مستهدفة بمناورات كبيرة ستجرى في شرق أوروبا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن عملية نقل أعداد كبيرة من القوات الأميركية وقوات الحلف إلى شرق أوروبا لإجراء مناورات عسكرية، ليست موجهة ضد روسيا. وسيشارك قرابة 37 ألف جندي من 18 دولة في المناورات التي تشرف عليها الولايات المتحدة بعنوان "ديفندر يوروب 2020" (المدافع عن أوروبا). وقال ستولتنبرغ لوكالة فرانس برس إن هذا "أكبر انتشار للقوات الأميركية في أوروبا منذ أكثر من 25 عاماً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: لافروف يناقش مسار التسوية السورية مع نظيره التركي

جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية: "استعرض الطرفان مسار التسوية السورية بشكل شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع الحالي في منطقة خفض التصعيد في إدلب. كما تم التأكيد على الحاجة إلى التقيد الصارم بالاتفاقيات الثنائية، التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي روسيا وتركيا في 17 أيلول 2018 في سوتشي." وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية الفصل السريع بين المعارضة المعتدلة والعناصر الإرهابية، والوقف الفوري لجميع أنواع الاستفزازات ضد المدنيين والقوات المسلحة السورية".