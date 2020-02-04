Published by Anonymous on ثلاثاء, 02/04/2020 - 09:47
Ar
  • Netanyahu meets Sudan's leader, countries to move toward normalization
  • نتنياهو يلتقي الرئيس السوداني والبلدان يتجهان نحو تطبيع العلاقات
  • ISIS claims attacked Egypt-Israel gas line, gas flow undisrupted
  • داعش تعلن مسؤوليتها عن الاعتداء الذي طال أنبوب الغاز الذي يصل بين مصر وإسرائيل من دون أن يتأثر تدفق الغاز
  • Bennett: Defense Ministry preparing for sovereignty
  • بينيت: وزارة الدفاع تستعد لإعلان السيادة على المستوطنات
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الثلاثاء, فبراير 4, 2020