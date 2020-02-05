النهار/ رضوان عقيل

استبعد حصول لبنان على مساعدات مادية عن طريق الدول، مشيراً الى أن لبنان قد يتلقى مساعدات مادية عبر مؤسسات مالية عالمية في مقدمها البنك وصندوق النقد الدوليين. ونقل عن مصادره استبعادها وجود أي قرار بعد عن الدول الخليجية بتقديم مساعدات مالية للبنان وخصوصاً قبل بلورة برنامج الحكومة ورؤيته.

النهار/ وجدي العريضي

رأى أن زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إذا حصلت الى لبنان ستأتي بعد مشاركته في جلسة في الكونغرس الأميركي حيث سيعرض للواقع اللبناني من كافة جوانبه، قائلاً: يخطئ من يعتقد أن الإدارة الأميركية ستقدم المن والسلوى للبنان، ولكن مع حرص وتأكيد على استمرار دعم الجيش اللبناني.

ولفت الى وجود تساؤلات حول الغياب السعودي عن الملف اللبناني.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن ما ظهر حتى الآن من حكومة الرئيس حسان دياب، أوحى أن نهجها سيكون نسخة طبق الأصل عن نهج الحكومات السابقة متسائلاً عما إذا هناك مفاجأة معينة تخبئها الخطة المناسب ومتى ستأتي هذه الخطة؟

الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قولها إن المعارضة الجنبلاطية ستركز على العهد وستتابع أعمال الحكومة، لكن لن يمنح نواب اللقاء الديموقراطي حكومة الرئيس حسان دياب الثقة.

الديار/ علي ضاحي

أشار الى وجود وعود فرنسية وكويتية بمساعدة لبنان فور نيل الحكومة الثقة، لافتاً الى وجود أصداء سلبية بعد تسريب إحدى مسودات البيان الوزاري.

الشرق / يحي جابر

اعتبر أن مسودة البيان الوزاري التي سرّبت خلاف قناعة عديدين، لفتت إلى وجود "خطة كاملة" ستشمل على سبيل التعداد لا الحصر، مشاريع قوانين واجراءات على ثلاث مراحل من فئة يوم إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن ما ورد في المسودة حول الثروة اللبنانية من النفط والغاز وترسيم الحدود يتوجب علينا حمايتها، مما يتطلب تقوية القوات البحرية والجوية ليصار الى حماية المنصات والمياه الاقليمية والمنطقة الخاصة الاقتصادية.

الأخبار/ هيام القصيفي

لفتت إلى أنه للمرة الأولى يطرح الملف اللبناني الإجتماعي وكيفية تعامل المصارف اللبنانية مع المودعين بهذا الوضوح على طاولة دوائر أميركية معنية بالشأن اللبناني تخوفاً من تداعياته السلبية وانعكاسه فوضى أمنية.

وأشارة إلى أن النقاش حول طريقة تعامل واشنطن مع لبنان منذ 17 تشرين الأول تغير وانقسمت الأراء إلى قسمين: الأول يدعم اهمال لبنان كلياً والثاني يدعو إلى الانتظار لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.

وكشفت عن أن دوائر أمنية أوروبية على تماس مع الوضع اللبناني الداخلي حذرت من مخاطره الأمنية وقد توافقت مع نظيرتها الأميركية في إبداء الخشية على لبنان.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن خروج الحكومة من البرلمان بالثقة المطلوبة لا يعني أن طريقها ستكون معبدة ومزروعة بالورود بل ينتظرها العديد من الملفات المعقدة من أجل اكتساب الثقة الدولية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي سيمنح الحكومة فرصة ليست طويلة لتنفيذ اصلاحات قبل تقديم أي مساعدات.

نداء الوطن/ وليد شقير

نقل عن مصدر ديبلوماسي أوروبي قوله أنه يفترض بالبيان الوزاري أن يكون مقنعاً للدول المانحة المعنية يتمويل مشاريع "سيدر" والهيئات الدولية التي ستقوم بتمويلها ويدعو إلى عدم الإكتفاء بتكرار عناوين المشاكل والحلول المقترحة، بل التركيز على منهجية العمل وتصحيح الوضع المالي ومعالجة الأسباب التي دفعت الناس للنزول الى الطرقات.