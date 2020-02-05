الديار

4/2/2020

مجهولون يفجرون خطاً للغاز في سيناء المصرية

فجر مجهولون خطاً للغاز الطبيعي في شبه جزيرة سيناء في مصر، حسبما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان. وذكرت المصادر أن الخط الذي تم تفجيره هو خط داخلي وليس خطاً دولياً، إذ إنه يزود بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الأسمنت بوسط سيناء. وعقب الهجوم مشطت قوات الأمن المصرية المنطقة للبحث عن منفذيه، فيما أغلقت الشركة المشغلة لخطوط الغاز بشمال سيناء المحابس المؤدية إلى منطقة العريش بصورة احترازية.

4/2/2020

الجامعة العربية: 13 مليون طفل عربي بلا مدارس ونسبة الأمية مرشحة للزيادة

كشفت مديرة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، عن استعداد الجامعة لإطلاق منصة تفاعلية للعقد العربي الموحد لمحو الأمية وتعليم الكبار بشكل رسمي. وأكدت خليفة على هامش لقاء العقد العربي اهتمام الجامعة الكبير بالسعي الى تحسين فرص التعليم للأطفال في مناطق الصراعات والنزاع واللجوء والمخيمات، مشيرة إلى أن 13 مليون طفل عربي بلا تعليم نظامي في المدارس، وأنهم يزيدون من نسبة الأمية في العالم العربي. وأضافت:" كل دولة لها خطة وطنية أو استراتيجية تقوم بتنفيذها، لكننا نولي أطفال الدول التي تعاني الصراعات والنزاعات المسلحة اهتماماً كبيراً حتى لا يفتقد هؤلاء الأطفال الموجودون في دول اللجوء أو في المخيمات أبسط مقومات وأبجديات التعليم".

الجمهورية

4/2/2020

أغلى مدن للسكن عام 2020

كشف المسح الديمغرافي السنوي الـ16، المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن على المستوى الدولي، أن أسواق العقارات الأربع الأولى باهظة التكلفة موجودة حالياً في أستراليا وكندا والصين ونيوزيلندا. وأوضحت صحيفة أنفوباي الإسبانية أن هذه المدن حصلت على مجموعة من النقاط باستخدام نهج الوسيط المتعدد الذي يعتمد على أخذ متوسط سعر منزل في منطقة محددة وتقسيمه على متوسط دخل الأسرة – كلما زاد عدد النقاط في المدينة زادت تكلفة العيش فيها – وذلك ضمن عملية تراتبية تم إعدادها لقياس أغلى مدن العالم. وفي ما يلي ترتيب المدن العشر الأغلى في العالم

سنة 2020: هونغ كونغ فانكوفر(كندا)، سيدني(أستراليا)، ملبورن(أستراليا)، لوس أنجلوس(كاليفورنيا)، تورونتو(كندا)،أوكلاند(نيوزيلندا)، سان خوسيه(كاليفورنيا)، سان فرانسيسكو(كاليفورنيا)، لندن(المملكة المتحدة).

الشرق الأوسط

3/2/2020

الهند: خفض الضرائب على الأفراد وزيادة عجز الموازنة لتحفيز الاقتصاد

أعلنت وزيرة المالية الهندية خفض الضرائب المفروضة على الأفراد ووسعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل، لتحفيز الاقتصاد الهندي المتباطىء. جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة للموازنة العامة الجديدة للبلاد لأمام البرلمان. ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ"، عن سيتارامان قولها إن الحكومة ستتجاوز العجز المستهدف في الميزانية للعام الثالث، ليصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تبلغ 3،3% في العام المالي الحالي. وتعهدت أمام البرلمان بتعزيز القوى الشرائية لدى المواطنين وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا. وأضافت أن الخطة المالية تقوم على ثلاث ركائز، هي "هند طموحة، والتنمية الاقتصادية للجميع، ومجتمع يعتني بأفراده".

3/2/2020

فرص أفريقيا الاستثمارية محط أنظار العالم

أكد رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أن تقرير البنك حول التوقعات لدولة القارة الإفريقية لعام 2020. يعرض اتجاهات النمو الاقتصادي في إفريقيا ويناقش نهج السياسات التي يمكن استخدامها من أجل تحسين النمو الاقتصادي والتنمية. ولفت إلى أن إفريقيا هي المكان الذي يركز عليه العالم الآن من أجل النمو والاستثمار، نظراً للفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها القارة لكافة الدول والشركات وكذلك المستثمرين، وهذا ما ظهر جلياً في العديد من القمم التي عقدت في الآونة الأخيرة مثل قمة "كوريا وإفريقيا"، وقمة "روسيا وإفريقيا". ونوّه بأن الاقتصادات الإفريقية تنمو بشكل جيد، أعلى من المتوسط العالمي، وأن تقديرات البنك الاقتصادية الإفريقية، وفقاً للتقرير التوقعات الاقتصادية، تُظهر أن النمو من المتوقع أن يرتفع من 3،4 في المائة في عام 2019، إلى 3،9 في المائة خلال عام 2020.

وحول قضية البطالة التي يعاني منها الشباب في القارة الأفريقية، قال أكينومي أديسينا: "إن جبل بطالة الشباب يتزايد سنوياً"، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتلك المسألة التي تشكل خطراً كبيراً يواجه القارة، موضحاً أن ما يقرب من 12 مليون خريج يخرج سنوياً إلى سوق العمل، بينما حوالي 3 ملايين فقط هم من يحصلون على وظائف.