وكالة أنباء رويترز

مبعوث الأمم المتحدة: هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين طرفي النزاع في ليبيا

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن هناك "إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. لكن سلامة قال للصحفيين إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا.

وكالة فرنس برس

تدابير وقائية جديدة لمواجهة كورونا المستجد على مسافة غير بعيدة من شنغهاي

اتخذت تدابير وقائية جديدة في الصين على مسافة غير بعيدة من شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، في مؤشر إلى قلق السلطات حيال انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة أولى في هونغ كونغ. والضحية رجل في التاسعة والثلاثين سافر نهاية كانون الثاني إلى ووهان الصينية، المدينة التي ظهر فيها الفيروس في كانون الأول.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: مئات المقاتلين من إدلب السورية ينتقلون إلى ليبيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن هناك مئات المقاتلين من منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية ينتقلون إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية. وقال الوزير الروسي خلال لقاء صحفي مع جريدة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، "الجانب الثاني، المتعلق بالمخاطر والتهديدات الناشئة عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، هو نقل مئات المقاتلين، بما في ذلك مقاتلو النصرة وهيئة تحرير الشام، إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية في ذلك البلد".

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لطهران تهدف إلى "التهدئة"

انتهى أعلى دبلوماسي، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من زيارة "تهدئة" لإيران، هي أول زيارة قام بها بوريل إلى طهران منذ توليه منصبه الحالي في نهاية العام الماضي. وشهدت العلاقات بين إيران والأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) توتراً متزايداً بعد خطوة الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية فض النزاع، وصعدت طهران منذ ذلك الحين لهجتها الكلامية ضد أوروبا وسط خلافات بشأن قضية طهران النووية.