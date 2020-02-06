الشرق الأوسط… صراعات لا تنتهي –عمرو حمزاوي – 4 / 2 / 2020

تندفع القوى الكبرى والإقليمية التي تتجاهل الأدوات السياسية لمواجهة صراعات الشرق الأوسط إلى لحظة خطأ مأساوي جديد في المنطقة. في جعبة الشرق الأوسط، حرب ذات امتداد عالمي على الإرهاب تشارك بها قوى كبرى ذات مصالح يتناقض بعضها وقوى إقليمية تتبدل أولوياتها وسياساتها بعنف، وتتداخل بمسبباتها تنويعات مقيتة من الاستبداد والطائفية والمذهبية والقبلية والاحتراب الأهلي وغياب السلم المجتمعي. تندفع القوى الكبرى والإقليمية التي تتجاهل الأدوات السياسية لمواجهة صراعات الشرق الأوسط إلى لحظة خطأ مأساوي جديد في منطقتنا وإلى لحظة جديدة من تغييب العقل بتجاهل حقيقة أن مواجهة الإرهاب عسكريا فقط حتما ستفشل وأن الأولوية تظل للانتصار لحقوق المقهورين ولإنجاز تنمية مجتمعية متوازنة عمادها إقرار الحريات والشروع في تحولات ديمقراطية جادة.

الأزمة الاقتصادية في سوريا تثير احتجاجات نادرة– علا الرفاعي- 31 / 1 / 2020

منذ منتصف كانون الثاني، يتجمع أصحاب المتاجر والموظفون الحكوميون والطلاب وحتى الأطفال في شوارع المجتمعات السورية المختلفة للتعبير عن خيبة أملهم من السياسات الاقتصادية. ورغم أنّ الاحتجاجات لا تزال صغيرة حتى الآن، إلا أن واقع استمرارها يسلّط الضوء على الضعف المحتمل. وفي محافظة السويداء في الجنوب، احتجّ السكان على الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية وتدهور الوضع الاقتصادي بشكلٍ عام. وشوهِد المحتجّون في بلدة سلمية الواقعة في الوسط الغربي وهم يهتفون "نريد أن نعيش ".

مَن المُحاصَر؟ - علي القادري – 31 / 1 / 2020

قال أنه غالباً ما يتردد على أسماعنا أن أمريكا تحاصر هذا البلد أو ذاك أو هذه الشركة الكبرى أو حتى شخصيات رسمية وغير رسمية. تردد مؤخراً الكلام على تزايد الحصارات. أمريكا فعلياً تحاصر الاتحاد الروسي وحتى الصين. كبرى شركات الصين هواوي محاصرة، دع عنك سورية وفنزويـلاً وكوبا وإيران ومؤخراً إعادة تهديد العراق بحصار جديد. وفي حربها التجارية مع الصين، عطلت الولايات المتحدة أعمال منظمة التجارة العالمية بإبطالها تعيين قضاة جدد في المنظمة. وبما أن الولايات المتحدة تهدد بالحصار أو تحاصر كل من يتعامل مع من تحاصره اقتصادياً، فهي فعلياً تحاصر الشطر الأكبر من الاقتصادات الدولية، إن بتضييق الخناق أو بالانتهاك. هذه الإجراءات لا هي عقلانية ولا هي معوّلة على سوابق تاريخية مثيلة. عادة ما تحاصر قوة عظمى دولاً صغيرة تقتنص منها بالحصار مبتغاها، لكن أن تحاصر الشطر الأكبر من النشاط الاقتصادي الدولي بدرجات متفاوتة من القسوة طبعاً، فما هذا بحصار، إنما هو تمظهر لحرب كونية غير قادرة على أخذ مجراها الطبيعي ربما لأسباب تعود للردع النووي.

تاريخياً كانت نزعة الدولار إلى الانخفاض ترمز إلى معدلات انخفاض الثراء الكوني بمدى هبوط الدولار، هذه النزعة لها أسسها السياسية والاقتصادية، انحسار أمريكا واضمحلال مضارباتها الصناعية.