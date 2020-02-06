لبنان الحر

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفين وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت لبنان

شارك رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في المؤتمر الدوري لحزب الشعب الأوروبي بحكم الشراكة بين حزب الكتائب وحزب الشعب الأوروبي. وعقد محادثات مع رئيس حزب الشعب الأوروبي دونالد توسك تمحورت، بحسب بين للمكتب الاعلامي للجميل، "حول لبنان والشراكة بين الحزبين، وكانت مناسبة لشكر توسك وفريق العمل لدعمهم لبنان وسيادته وثورة 17 تشرين".

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في مكتبه في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم، نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو في حضور المحامي محمد مطر. وأوضح حلو بعد اللقاء أنه "بحث مع الرئيس دياب في موضوع قطاع المقاولات والتطوير العقاري، وكيفية معالجة حالة الجمود التي يعانيها القطاع، مع ضرورة تسديد مستحقات المقاولين".

اذاعة النور

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي: "الواجب الوطني يحتم علينا جميعاً تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية استناداً إلى الدستور والقانون".

صوت المدى

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وزير المالية غازي وزني للبحث في الوضع المالي والخيارات المطروحة من الناحية القانونية والتشريعية.