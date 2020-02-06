النهار/ ابراهيم بيرم

سأل هل الرهان على إخفاق حكومة الرئيس حسان دياب في محله أم لا؟

ونقل عن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي قوله إن الذين يروجون بأن الحكومة حالة عابرة يأتي ضمن سياق ثقافة جوهرها أن الوضع في البلد آيل إلى الانهيار ومن ثمّ يأتي دورهم الإنقاذي للملمة شظاياه ومن ثمّ السير به نحو الانفراج الأكيد، مستغرباً كيف أن مجموعة من الحاقدين في الخارج يتعاطون مع هذه الفرضية، مستبعداً أن يصار إلى تنفيذها واصفاً إياها بالفاشلة وأن رهان البعض بإخفاق الحكومة مجرّد أمنيات عند خاسرين ومتضررين.

النهار/ مجد بو مجاهد

نقل عن مصادر وزارة الخارجية اللبنانية قولها إنه لم تصل أي معطيات أو معلومات حالية إلى الوزارة عن خفض التمثيل الديبلوماسي السعودي في لبنان، وأن وزارة الخارجية تتمنّى أفضل العلاقات مع السعودية.

ولفت نقلاً عن مصادره أن المرحلة المقبلة ستثبت بأن المملكة السعودية لن تتخلى عن لبنان وستبقى دائماً إلى جانب الشعب اللبناني، وتبدي حرصاً على ألّا يتأثر الجيش اللبناني بالأوضاع الراهنة في البلاد.ً

الأخبار/ نقولا ناصيف

اعتبر أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى ثقة عالية في مرحلة استثنائية ستقودها إلى اتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية وموجعة ما يوجب توفير أوسع حماية لها من البرلمان على الأقل.

وقال إن مفصلة الحكومة الجديدة أن جلسة الثقة ستحضرها كل الكتل النيابية الكبيرة وقد تتغيّب عنها كتل صغيرة إلّا أن قياس نجاح الجلسة ليس من توفير نصاب الالتئام الذي سيكون فائضاً بل في عدد الأصوات التي ستمنحها الثقة.

الشرق / تيريز القسيس

نقلت عن مصادرها قولها إن الدول الأجنبية الملمة بالأجندة اللبنانية تترقب كيفية تطور الأوضاع السياسية الداخلية والبيان الوزاري المرتقب لحكومة الرئيس حسان دياب والذي على أساسه سيتم التعاطي والتعامل الدولي مع لبنان. ونقلت عن مرجع دبلوماسي غربي قوله إن الاهتمام الدولي بلبنان ما زال قائماً على الخريطة الدولية والعربية، وأن أغلبية الدول الأجنبية والعربية لا يمكن أن تدعم أو تساعد الحكومة اللبنانية ما لم تكن الخطط والبرامج التي تضعها واضحة وشفافة إلى أقصى الحدود ضمن مهلة لا تتعدى السنتين أو ثلاث.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

نقل عن أوساط سياسية قولها إن الساحة اللبنانية ستبقى ساحة اهتزاز لا سقوط وأن "حزب الله" نجح في إيجاد التوازن السياسي المطلوب بين منع محاولات إقصائه من الحكومة واستمرار سيطرته على قرارها الاستراتيجي، في حين أن الولايات المتحدة وحلفاءها ارتقوا التعايش مرحلياً مع الواقع الراهن. وقال إن كل الأطراف تتحين الفرصة لمراكمة أوراق القوة التي تسمح بفرض الوقائع على الطاولة حتى يأتي وقت التسويات والصفقات الإقليمية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

اعتبر أن مضامين البيان الوزاري للحكومة تبدو مقبولة في أوساط ومنتقدة في أوساط أخرى، لكن مقاربته لمعالجة بعض الأزمات الكبرى مثل الأزمتين الكهربائية والاقتصادية – المالية تكاد تكون إنشائية ولا تبقي على التفاؤل في إمكان تحقيق المعالجات. ولفت إلى أن البعض يرى أن عمر الحكومة لن يكون طويلاً لأن الكيمياء بين رئيسها وبقية المرجعيات الكبرى ليست موجودة أو هي ضفيفة وأنها ستكون لمرحلة انتقالية قد لا تتجاوز الثلاثة إلى أربعة أشهر.

الجمهورية/ جوني منير

ذكّر بموقف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو حول ما أعلنه في ختام زيارته لليونان في 5 تشرين الأول الماضي غداة الاتفاق على تركيز 4 قواعد عسكرية أميركية جديدة على الأراضي اليونانية وقولها إن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة ديناميكية يجرى فيها الكثير من التغيير فنحن نعمل لضمان أن تكون اليونان ركيزة الاستقرار في المنطقة.

وعرض لصورة الوضع في المنطقة، مشيراً إلى أن أوساطاً ديبلوماسية أميركية ترى أن مسار ترتيب المنطقة مجدداً أمامه عدد من المراحل، وما يزال من المبكر التكهن بها، كما أن جميع الأطراف يدركون أن ثمة تقليماً للأظافر سيحصل وهو لم يبدأ بعد، متساءلاً: هل لبنان قادر على الصمود إلى ذلك الحين؟

نداء الوطن/ دون توقيع

نقل عن ديبلوماسي غربي في بيروت استغرابه لعدم القيام بما يلزم لجهة وضع خطة أمنية متكاملة من شأنها أن تشجع الشركات النفطية العملاقة على التقدم الى المناقصات المقبلة، مشيراً الى أن هذه الخطة من مسؤولية الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والأمنية.

ولفت نقلاً عن مصادره قولها أن ما لفتنا في البيان الوزاري المسرب كرؤساء بعثات ديبلوماسيه في لبنان، أنه من ضمن المشاريع والخطط وتحت عنوان الجيش، هو تلزيم مستشفى عسكري وانشاء وتجهيز مراكز طبيه ومستوصفات عسكرية في الشمال والجنوب والبقاع وفي فترة أخرى مجرد اشارة عابرة الى تقوية القوات البحرية والجوية ليصار الى حماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الخاصة الاقتصادية. مضيفاً كنا نتوقع أن يلحظ البيان الوزاري للحكومة خطة متكاملة وبمهل زمنية لتطوير القوات البحرية اللبنانية بما يتناسب مع التحديات الناجمه عن البدء بالحفر في البحر المتوسط.

اللواء/ غاصب المختار

رأى أنه أمام الرئيس حسان دياب فرصة كبيرة لإثبات مصداقية حكومته وحسن تطبيق برنامجها الاصلاحي والاقتصادي والاداري والمالي لافتاً الى زيارات السفراء العرب والأجانب وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية لها وأن الجميع وعدها بالدعم اذا ما باشرت تحقيق البرنامج الاصلاحي. وقال أن الكلام عن تخفيض عدد موظفي السفارة السعودية في بيروت غير صحيح، لافتاً الى أن المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان سيستقبل رئيس الحكومة حسان دياب بعد نيل الحكومة الثقة.