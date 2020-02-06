The New York Times

حلف شمال الأطلسي يدرس احتمال خفض عدد جنوده في أفغانستان مع قيام الولايات المتحدة بسحب جنودها

يدرس عدد من أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي اقتراح سحب الآلاف من قواتهم من أفغانستان بمجرّد أن تبدأ الولايات المتحدة تقليص وجودها الرسمي في البلاد، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين.

أثار قرار إدارة ترامب بخفض عديد قواتها في نهاية المطاف من حوالي 12000 جندي إلى حوالي 8500 جدلاً داخل التحالف الذي يضم 29 دولة، وكذلك مع الدول الأخرى المشاركة في القوة الدولية المنتشرة في أفغانستان. بينما يعتقد بعض الدول أنه بحاجة إلى خفض عديد قواته، تعتقد دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، أن قواتها يمكن أن تبقى في ظل ظروف معينة.

وكان الحلف قد أعلن مراراً وتكراراً أن جهوده كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة، وغالباً ما تظللت هذه الجهود بشعار "معاً، معاً".

لكن بينما يتطلّع المفاوضون الأميركيون إلى الانتهاء من اتفاق سلام جديد مع طالبان، يرى البعض في الحلف أن مستقبل الناتو في أفغانستان ضعيف مع دخول الحرب مرحلة جديدة. أكثر من ألف جندي من حلف شمال الأطلسي ودول حلفاء أخرى لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ 18 عاماً في البلاد وقد خاض حلفاء مثل بريطانيا وكندا حملات دامية في جنوب البلاد خلال ذروة الصراع.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب على الأرجح بعض القوات في الأشهر المقبلة حتى ن دون توقيع الاتفاق مع طالبان وقد برز ذلك خلال خطاب حالة الاتحاد حين أشار الرئيس ترامب إلى أن التخفيضات في عدد القوات في أفغانستان مرجّحة.

The Guardian

نتنياهو يتراجع عن خطته بضم سريع لأراض فلسطينية

عندما قدم دونالد ترامب "رؤيته من أجل السلام" الأسبوع الماضي، بدا وكأنه يقرأ قائمة التطلّعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة للسيطرة الدائمة على الفلسطينيين والكثير من الأراضي التي يعيشون عليها.

وقد تباهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الصحفيين في نفس اليوم الذي أشارت فيه الولايات المتحدة إلى بداية فورية لضم الأراضي المحتلة.

أوضح ديفيد فريدمان، رجل ترامب في القدس، والسفير الأميركي المؤيد للمستوطنين في إسرائيل، أن إسرائيل "لا يجدر بها الانتظار على الإطلاق"، ويمكنها أن تسرع من توسيع سيادتها على المستوطنات اليهودية على النحو المفصل في الخطة.

وتم إجراء تصويت على القضية لعقد اجتماع حكومي إسرائيلي يوم الأحد، وينتظر الفلسطينيون ما يعتبر إلى حد كبير نهاية اللعبة في نضالهم المستمر منذ عقد من أجل الاستقلال الحقيقي.

لكن الأحد جاء وذهب مع تأجيل اجتماع مجلس الوزراء. وفي مساء يوم الثلاثاء، تحدث نتنياهو، خلال تجمّع انتخابي قائلاً إنه سيطلب من حكومته الموافقة على الضم فقط إذا فاز في انتخابات 2 آذار.

في حين أثبت فريدمان استجابته لمطالب إسرائيل، في إعلان الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن الاعتراف بالأرض الممنوحة لإسرائيل بموجب الخطة يمكن أن "يتحقق على الفور". لكنه قال إن لجنة أميركية إسرائيلية مشتركة ستحتاج أولاً إلى التحقق من مطابقتها لخريطة غامضة.

روسيا اليوم

السودان يسمح لطائرات تجارية متجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي

قال المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، إن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بإفريقيا.

وصرّح المتحدث باسم الجيش السوداني، في حديث لقناة "الجزيرة" أنه كان هناك اتفاق "من حيث المبدأ" على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أميركا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، مضيفاً أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

وقال إن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة هي في إطار تبادل للمصالح.

وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلاً بالسودان بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وزاد التوتر بين قيادات الجيش والجماعات المدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول لقاء أوغندا الذي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ به.

ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر، يوم الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار "المصلحة العليا" للأمن القومي وللسودان.