الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان التقى وزني وطلب منه بياناً مفصلاً بنفقات القاعدة الاثني عشرية خلال كانون الثاني

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وزير المالية غازي وزني للبحث في الوضع المالي والخيارات المطروحة من الناحية القانونية والتشريعية. ووجه كنعان كتاباً لوزني طلب فيه "إيداعنا بياناً مفصلاً بالنفقات المعقودة على أساس القاعدة الاثني عشرية خلال شهر كانون الثاني 2020".

وكالة أنباء رويترز

رئيس البرلمان التونسي الغنوشي يقول الحكومة المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان

قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي إن الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، فيما يبدو أنه تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.

وكالة فرنس برس

الأمين العام للامم المتحدة يطالب "بوقف الاعمال الحربية" بين تركيا وسوريا في ادلب

طالب الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بـ"وقف الأعمال الحربية" بين تركيا وسوريا في محافظة إدلب، لافتاً إلى "تغير في طبيعة النزاع يثير قلقاً كبيراً". وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي "يجب وقف الأعمال الحربية قبل تصعيد يؤدي إلى وضع يخرج تماماً عن السيطرة". وأضاف "نحن قلقون خصوصاً (لرؤية) الجيش التركي والجيش السوري يتبادلان القصف" في منطقة إدلب، آخر معقل للفصائل الجهادية والمقاتلة في شمال غرب سوريا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شهود عيان: مقتل 8 متظاهرين في مدينة النجف العراقية

قُتل ثمانية عراقيين على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف، بعد اجتياح أنصار مقتدى الصدر لمخيم للمحتجين مناهض للحكومة. وأفاد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، بمقتل ثمانية متظاهرين، وإصابة أكثر من 100 بجروح بينهم حالات خطرة، إثر الرصاص الحي الذي استخدمه أتباع زعيم التيار الصدري، لقمع المظاهرات في محافظة النجف، وسط العراق.

وكالة أنباء شينخوا

شي يشدد على الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بالاستناد إلى القانون

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ، على بذل جهود أكبر لإنفاذ التشريعات والقانون واحترام القضاء والقانون، بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بالاستناد إلى القانون. أدلى شي وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات عندما ترأس الاجتماع الثالث للجنة الحوكمة الشاملة المرتكزة إلى القانون للجنة المركزية للحزب. وشي هو أيضا رئيس اللجنة.