نداء الوطن 3/2/2020

أمم أفريقيا كل 4 سنوات

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو إلى التفكير في تنظيم كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات بدل سنتين حالياً، وإنشاء بطولة لأندية الصفوة، وتكوين حكام محترفين لضمان "مصداقية" أكبر للكرة الأفريقية. وقال إنفانتينو أثناء مؤتمر حول تطوير المسابقات والبنى التحتية في أفريقيا بمدينة سلا المغربية: "القرار يرجع لكم، ولكنني أطلب منكم التباحث والتفكير في تنظيم كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات بدل سنتين حالياً. إذا عملنا معاً سنضاعف مداخيل البطولة أربع أو ست مرات إذ سنقدم منتوجاً للعالم أجمع وليس لأفريقيا فقط".

كان إلى دورتموند بالإعارة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع مواطنه لاعب خط الوسط ايمري كان من جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي. وسينضم كان (26 عاماً) على سبيل الإعارة في بادئ الأمر، إذ سيعوّض غياب الدنماركي توماس ديلاني المصاب حتى نهاية الموسم، على أن يصبح الانتقال صفقة دائمة "شرط استيفاء الشروط المتفق عليها"، وفق ما أشار إليه دورتموند.

الأنتر يرفض التخلي عن مارتينيز

أعلنت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي أنتر ميلان الإيطالي يرفض التخلّي عن مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في ظلّ اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية بخدماته، مشيرة إلى أن إدارة الأنتر قامت بتحرّك جديد للإبقاء على مهاجمها.

نداء الوطن 4/2/2020

تورينو يُقيل ماتزاري

أعلن نادي تورينو الإيطالي إقالة مدربه والتر ماتزاري، بعد تعرّض فريقه لثلاث هزائم على التوالي، على أن يحلّ بدلاً منه مورينو لونغو المدرب السابق لفئة الشباب في النادي. ومني تورينو بأقسى خسارة له على ملعبه بسقوطه أمام أتلانتا بسباعية نظيفة في الدوري الإيطالي، قبل أن يسقط مجدّداً أمام ليتشي صفر 4- الأحد الماضي في الدوري أيضاً.

بيسيرو مدرّباً لمنتخب فنزويلا

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم أنه عيّن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً لمنتخب فنزويلا، ليستهل معه مشوار تصفيات كأس العالم 2002 في قطر.

نداء الوطن 5/2/2020

دانيال مالديني على خطى باولو وتشيزاري

تواصل "سلالة مالديني تربّعها على "عرش قلوب" عشاق فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، بعدما خطا دانيال مالديني أولى خطواته في قميص "الروسونيري"، فارضاً بالتالي "استمرارية" كرويّة" لعائلته التي أحبّت ميلان ولعبت له وأخلصت لقميصه فقط.

برشلونة يكشف خطورة إصابة ديمبيلي

كشف برشلونة الإسباني أنّ مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي تعرّض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن، قبل أربعة أشهر من كأس أوروبا 2020، كما أعلن النادي الكاتالوني، الذي أكد أنّ "الفحوصات التي خضع لها ديمبيلي أظهرت إصابته بتمزّق عضلي كامل في الفخذ الأيمن".

بارما يستبعد جرفينيو

أعلن نادي بارما سابع الدوري الإيطالي في كرة القدم استبعاد مهاجمه العاجي جرفينيو من صفوف الفريق بسبب غيابه عن حصص تدريبيّة عدّة. وكان جرفينيو (32 عاماً) غاب عن التدريبات لمدّة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، عندما كان يحاول الضغط على النادي من أجل الانتقال إلى صفوف السدّ القطري الذي يدرّبه نجم برشلونة الإسباني السابق تشافي هرنانديز.

الجمهورية 6/2/2020

بريشيا يقيل مدربه للمرة الثانية

أقال بريشيا مدربه أوجينيو كوريني للمرة الثانية هذا الموسم بسبب سوء النتائج، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي.

رويس يحرم من مواجهة سان جيرمان

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن قائده ماركو رويس تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب حوالى 4 أسابيع، ما يعني غيابه عن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نحو أسبوعين.