نداء الوطن/ دون توقيع

نقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن التعديل في الموقف الأميركي نحو خيار تأليف الحكومة لا يعني أن واشنطن ستتساهل إزاء أي موقف من الحكومة أو أي فريق يمس المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة، لأنه في هذه الحال سيكون رد فعل الأميركيين عنيفاً جداً، مضيفاً أن هذا لا يمنع أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات للجيش اللبناني وبعض المساعدات الأخرى.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن أوساط سياسية متعاطفة مع الحكومة الجديدة قولها إن الشرط الأول لنجاحها يكمن ببساطة في أن تتصرف عكس سلوك الحكومات السابقة فتستبدل المحاصصة بالنزاهة والمحسوبيات بالكفايات والاقتصاد الريعي بالمنتج وتطويع القضاء بتفعيله ومراكز القوى بفريق العمل المنسجم.

الديار / أحمد مكي

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن هناك خلايا إرهابية نائمة في لبنان وسوريا وفي المنطقة تنعكس على أمن أوروبا.

الشرق / يحي جابر

عرض لما كشف عنه كبار مساعدي "الأمن القومي" للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خريطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط التي باتت تعرف "بصفقة القرن" مرجعيتها خريطة حقيقية معلّقة في البيت الأبيض حُددت عليها محطات الطاقة وحقول الغاز ومشاريع خط الأنابيب الطموحة في المنطقة.