THE NEW YORK TIMES

ازدياد أعمال العنف في أعقاب إعلان ترامب عن خطة السلام للشرق الأوسط

قُتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة مع تصاعد حدة العنف عقب الإعلان عن خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط.

وكان من بين الفلسطينيين الثلاثة شرطي في السلطة الفلسطينية، قالت القوات الإسرائيلية إنهم أطلقوا عليه النار عن طريق الخطأ، وأحد طلاب الشرطة.

وأطلق رجل رابع النار قبل ظهر الخميس على رجال شرطة الحدود الإسرائيلية خارج المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، مما أدى إلى إصابة أحدهم في ذراعه.

كان المهاجم ، الذي قُتل برصاص الشرطة، أحد السكان العرب في حيفا في شمال إسرائيل.

وأدت إحدى هذه الهجمات إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة بعد ظهر اليوم بنيران قناص فلسطيني شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، صدم فلسطيني على متن سيارة مجموعة من الجنود الواقفين على أحد الأرصفة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة وإلحاق إصابات خفيفة بعشرات آخرين، قبل أن يفر الفاعل من مكان الحادث.

وألقى نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بياناً حمّل فيه مسؤولية تصاعد أعمال العنف لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي، واعتبر أنها تسببت بتوترات كونها حاولت فرض وقائع مغلوطة كان الفلسطينيون قد حذروا منها.

THE NEW YORK TIMES

هل كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن الهجوم الذي كاد أن يبدأ حرباً مع إيران؟

أقفلت سيارة بيك آب كيا البيضاء على الطريق الصحراوي وتوغلت على طريق ترابي، وتوقفت بالقرب من الأهوار. سرعان ما برز وميض وصوت انفجار عندما ارتفع أول صاروخ أطلق من الشاحنة باتجاه قاعدة K-1 العسكرية في العراق.

أصابت الصواريخ ستة أشخاص وقتلت متعاقداً أميريكياً، ما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي أوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى حافة الحرب.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على ميليشيا عراقية تربطها صلات وثيقة بإيران وقصفت خمس من قواعد الجماعة. العراقيون الغاضبون اقتحموا السفارة الأميركية. ثم قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني. ثم أطلقت إيران صواريخ على القوات الأميركية وأسقطت عن طريق الخطأ طائرة ركاب، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً.

لكن مسؤولي الجيش والمخابرات العراقيين أثاروا الشكوك حول هوية مطلقي الصواريخ التي تسببت بدوّامة الأحداث، معتبرين أنه من غير المرجح أن تكون الميليشيا التي اتهمتها الولايات المتحدة بشن الهجوم هي كتائب حزب الله.

ويعترف المسؤولون العراقيون بأنه ليس لديهم دليل مباشر يربط هجوم 27 كانون الأول الصاروخي بمجموعة أو أخرى.

أما المسؤولون الأميركيون فقالوا إنهم يملكون أدلة قوية على قيام كتائب حزب الله بشن بالهجوم، رغم أنهم لم يعلنوا عنه.

وعلى الرغم من حقيقة أن القوات الأميركية والعراقية تعمل جنباً إلى جنب في مكافحة الإرهاب، إلا أن مسؤولي الاستخبارات والدفاع الأميركيين قالوا إن الولايات المتحدة لا تتشارك دائماً معلومات استخبارية حساسة مع العراق لأن عملاء إيرانيين اخترقوا حكومة بغداد وسيقومون بتزويد المخابرات الإيرانية بالمعلومات الاستخباراتية.