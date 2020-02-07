الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء أقر بالإجماع البيان الوزاري لحكومة مواجهة التحديات

عون طلب إضافة بند عودة النازحين السوريين

دياب: البيان نتاج وقائع ودراسات

أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بالإجماع، في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء. وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب عرض أبرز النقاط الورادة في مسودة البيان الوزاري الذي أنجزته اللجنة الوزارية المنبثقة من الحكومة. وبعد الجلسة، تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، شاكراً الجهود التي بذلت من أجل إنجاز البيان الوزاري، مشدداً على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة لأن المشاريع كثيرة ولا بد من إبراز ما هو مهم وملح أكثر من غيره.

وكالة الأناضول

السراج: التدخلات الخارجية الداعمة لحفتر لم تتوقف

قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، إن التدخلات الخارجية الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس لم تتوقف وما زالت الأسلحة تتدفق على مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في انتهاك لمقررات مؤتمر برلين. جاء ذلك خلال لقائه بمقر المجلس في طرابلس وفد من الخارجية الألمانية، يضم كل من مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ونائبه ديفيد غوديش، حسب بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وكالة فرنس برس

الصين ستخفض الرسوم الجمركية على 75 مليار دولار من السلع الأميركية

أعلنت الصين أنها ستخفض بمقدار النصف الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة اعتباراً من الرابع من شباط/فبراير، وذلك بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.

وسيطال الخفض رسوماً بنسبة 5 و10 بالمئة فرضت على أكثر من 1700 سلعة في أيلول/سبتمبر، وفقاً للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني. وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 بالمئة، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أنقرة: ننتظر زيارة وفد عسكري روسي لتركيا لبحث تطورات إدلب

قالت الرئاسة التركية، إن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد بحسب المحادثات الأخيرة بين رئيسي البلدين، لبحث التطورات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، على خلفية القصف المتبادل مؤخراً بين الجيشين التركي والروسي هناك. وقال متحدث الرئاسة التركية، ابراهيم قالين، في مؤتمر صحفي: "ننتظر زيارة وفد عسكري روسي إلى تركيا حسب الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث التطورات في إدلب".

وكالة أنباء شينخوا

جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنظمة الأممية ملتزمة تماماً بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأكد الأمين العام للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد حول أولويات عمل الأمم المتحدة خلال عام 2020 "إننا ملتزمون تماماً بحل الدولتين. ونحن ملتزمون كلياً بدعم انخراط الإسرائيليين والفلسطينيين في عملية سلام تفضي إلى قيام دولتين، عبر حل الدولتين المرتكز على القانون الدولي، والمبني على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وعلى أساس حدود عام 1967".