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المجلس ينتظر الثلاثاء البيان الوزاري، والحكومة ترقب الثقة بها ومعالجة الوضع المالي رهن المساعدات والقروض الخارجية، والبنك الدولي يربط هذا الأمر بالإصلاحات، ورئيس الحكومة يعتزم بعد الثقة القيام بتحركات خارجية، ووزيرة الإعلام تشير الى دور المغتربين في المساعدة بتحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي، ووزير المالية تبلغ من البنك الدولي ضرورة قيام الحكومة بالإصلاحات. وبإنتظار المعالجات ثمة مشاكل كثيرة ناجمة عن سعري الدولار في بيروت، ففي حين يقول المصرف المركزي أن الدولار بألف وخمسمائة وخمس عشرة ليرة، يعمل الصيارفة بأكثر من ألفي وثلاثمئة ليرة. وهذا الأمر ولد المشاكل وعلى سبيل المثال بدلات الإيجارات للمنازل والمحال التجارية. واستعدادا للجلسة إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع تناول أيضاً قضايا مهمة.

المنار

بمقررات سرية ورسائل جلية كان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، مع التشديد على اهمية الاستقرار والسلم الاهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها من جهة اخرى. اجتماع في مرحلة يكثر فيها الاستثمار بالأمن كما في الاقتصاد والسياسية كرسائل بوجه الحكومة الجديدة، وعلى ابواب جلسة الثقة المقررة الثلاثاء والاربعاء المقبلين. واول الاستحقاقات الداهمة ماليا سداد الديون السيادية في آذار المقبل، والتي يتنازعها رأيان بين من يدعو الى جدولة تلك الديون ومن يدعو الى سدادها، وعلى قاعدة الاولويات كان نقاش الملف اليوم بين وزير المالية غازي وزني ووفد من البنك الدولي.

nbn

بعدما أدت الحكومة قسطها بإقرار البيان الوزاري، الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي سيشهد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلستي نقاش البيان الوزاري والتصويت على الثقة لتصبح بعد ذلك الحكومة كاملة الأوصاف والمواصفات وتنطلق إلى ورشة العمل والإنقاذ. الجلسات النيابية هذه كانت اليوم أحد محاور إجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي إنعقد في قصر بعبدا، وشدد خلاله رئيس الجمهورية ميشال عون على أهمية ضبط الوضع الأمني من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية. من جهته، البنك الدولي دعا الحكومة إلى وضع خطة عمل محددة زمنيًا لتخطي الأزمة التي لم يسبق لها مثيل وفق ما أعلن وفد من البنك بعد زيارة وزارة المال، حيث دعا أيضاً الحكومة إلى المباشرة ببرنامج إصلاحات وخطوات جدية بعد منحها الثقة.

mtv

الطقس البارد لم ينعكس على العلاقة بين أهل السلطة وأهل الانتفاضة. ذاك ان العلاقة بين الطرفين ستزداد حماوة من اليوم الى الثلثاء. السلطة حددت هدفها: عقد جلسة الثقة مهما كان الوضع على الأرض ومهما بلغ عدد المنتفضين. في المقابل المنتفضون يعقدون اجتماعات تنسيقية تحضيراً للساعة الصفر. السلطة وجهت ما يشبه التحذير الى المنتفضين، اذ كشفت عن تكثيف الجهود التنسيقية لتعميم الاستقرار من جهة، ولاستباق الأحداث التخريبية من جهة ثانية، كما أكدت عدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية. فكيف سيرد المنتفضون على هذا التحذير؟ هل سيتراجعون وينكفئون ولا يكملون مخططهم التصعيدي الثلثاء؟ ام انه سيحفزهم وسيزيد من فاعلية حراكهم؟

NTV

تدابير الإحاطة الأمنية بحثها اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، مشكلا المفرزة السباقة للسياسيين، والنواب على وجه الخصوص باتوا في الحجر وتحت الاقامة المنزلية على اختلاف ألوانهم واحتياطهم واجب: الأحياء منهم والشهداء إذ أبلغ الرئيس سعد الحريري تيار "المستقبل" قراره نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط، من البيال إلى داخل بيت الوسط تجنبا للأماكن المفتوحة. وما لفت وليد جنبلاط في البيان، كان قطاع الكهرباء الذي بقي تحت إدارة مبتورة تعرض البلاد للانهيار والإفلاس، ويرفع جنبلاط منسوب التنسيق مع "المستقبل" قبل جلسة الثقة في اجتماع كترمايا بين قيادات من الحزبين. أما على المستوى المالي، فقرار دفع المستحقات المتوجبة في آذار لم يتخذ بعد، وقد تداوله وزير المال غازي وزني اليوم في اجتماع ضمه ومدير الدائرة الإقليمية في البنك الدولي، الشخصية الوحيدة المتفائلة على الأراضي اللبنانية، لكنه أرفق تفاؤله بمجموعة عوامل باعثة على الثقة أبرزها: أن على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج إصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية، وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، إضافة الى البنى التحتية، وبخاصة على صعيد قطاع الكهرباء. وعن مدى استعداد لبنان لتسديد سندات اليوروبوند في شهر آذار، قال المسؤول الدولي "إن هذا القرار يعود الى الحكومة، أي إنه لم يرفقه بأي تحذير ولا بأي إنذار".

OTV

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، على اهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية من جهة اخرى، ودعا رئيس الحكومة حسان دياب خلال لقاء بوفد من تجمع سيدات ورجال الاعمال الى هدم الجدار الذي يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية وببطالة ونقص حاّد بالسيولة. اما من وزارة المال، فرسالة واضحة من البنك الدولي نقلها مدير دائرة المشرق فيه، مفادها أنه يمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب ارادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنياً، وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة.

LBC

من معابر التهريب إلى مزاريب الكهرباء، هل من يملك اجوبة كيف يتوقف النزف الذي كلف الخزينة إلى اليوم ما يقارب الأربعين مليار دولار؟ كيف يتم التوفيق بين حداثة معامل التوليد وقدم شبكات النقل؟ معضلات تتلاحق، وما بينها تساؤلات المواطنين عن استنسابية الإجراءات المصرفية ومحاولة توحيدها، فهل تنجح؟

الميادين

لفت وزير ​الطاقة​ الروسي، ​ألكسندر نوفاك​، في تصريح الى انه "سيتم ​تقرير​ مسألة خفض انتاج ​النفط​ في اقرب وقت". وذكرت وكالة "​بلومبرغ​" نقلاً عن أحد خبراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن اللجنة الفنية لـ"أوبك" أصدرت توصية بخفض إنتاج النفط بـ600 ألف برميل يوميًا، وأن المنظمة "أوبك" تنتظر الآن قرار ​روسيا​.

الجزيرة

شدّدت ​وزارة الداخلية العراقية​ في بيان، على أن التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي ​النجف​ و​كربلاء​.

العربية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في بيان، أن "​الولايات المتحدة​ قتلت قاسم الريمي زعيم ​تنظيم القاعدة​ في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات ​مكافحة الإرهاب​ في ​اليمن​"، مشيراً الى أن "تنظيم القاعدة مارس في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدراً هائلاً من ​العنف​ ضد ​مدنيين​ في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".