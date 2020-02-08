لبنان الحر

لفت الوزير السابق ​حسن مراد​ إلى ان "​التنوع الطائفي​ الذي نعتبره نعمة تُميّز ​لبنان​، يصبح نقمة إذا تحولت ​الطوائف​ متاريس يحتمي خلفها من يمارسون ​الفساد​ والنهب واحتكار المواقع، ولا خلاص للوطن إلاّ بإلغاء ​الطائفية السياسية​ واعتماد معايير الصدق والولاء والإخلاص للوطن".

صوت لبنان

أعلن ​مجلس الدفاع الأعلى​ في بيان بعد الاجتماع في ​قصر بعبدا،​ أنه "بعد أن عرض قادة ​الأجهزة الأمنية​ المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، تقرر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة، واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات، كما تم الطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء". ولفت إلى انه "استهل فخامة ​الرئيس ميشال عون​ الاجتماع بكلمة موجزة عن الأحداث الأخيرة التي حصلت منذ الاجتماع الأمني الأخير، وشدد على اهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة ​الدولة​ ومؤسساتها ومقراتها الرسمية".

radio orient

رأى النائب فؤاد مخزومي انه "مقبلون على تمديد ​الأزمة​ المالية إذا واصلت الحكومة الحالية السير على نفس الخطوات التي سار عليها الأسلاف. الإستحقاقات المالية على ​الدولة اللبنانية​ تضع ​الحكومة الجديدة​ امام خيارات مرة، ولكننا ننصحها بعدم سحب ما تبقى من اموال في جيوب الناس لتمويل هذه الإستحقاقات.

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ على أن "ما يهم الناس هو إلتزام ​الحكومة​ بقضاياهم الحياتية وحل المشكلات والأزمات التي تقض مضاجع اللبنانيين"، مؤكداً أن "الأهم القرارات والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة لوقف الإنهيار وبدء الحلول التي تعيد الثقة وحفظ كرامتهم".

صوت المدى

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​، وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وحاجات منطقة جبيل.