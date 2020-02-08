نشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن هناك اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب والرياض لعقد قمة في القاهرة سيجتمع خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وقالت إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يجري اتصالات ماراثونية لعقد اللقاء منذ عدة شهور. ونقلت عن مصدر عربي أن القمة ستجمع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات والسودان والبحرين وعُمان.

كتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، أن لقاء نتنياهو مع البرهان هو "إنجاز سياسي كبير، غايته الأولى خدمة هدف سياسي – حزبي لنتنياهو، بتحصين صورته كسياسي أعلى، عشية الانتخابات الثالثة (للكنيست). وبالإمكان التوقع أنه في مكتب رئيس الحكومة يعملون على تنسيق لقاءات مشابهة، ربما مع مندوبين من دول الخليج، قبل الانتخابات في 2 آذار المقبل".

أدلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتصريحات "ساخرة" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال "كان يسميني بهتلر سابقاً كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة (بين إسرائيل وتركيا) تتنامى الحمد لله".

أظهر استطلاعان عدم وجود تغيير كبير في الخريطة السياسية في إسرائيل، وأنه لن يكون بإمكان معسكر بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد انتخابات الكنيست المقبلة، لكن أحد الاستطلاعين أشار إلى أن معظم ناخبي حزب الليكود وكتلة "كاحول لافان" يؤيدون حكومة وحدة، حتى لو اقتصرت على حزب الليكود وكتلة "كاحول لافان" فقط.

قتلت قوات الاحتلال الشاب بدر نضال أحمد نافلة هرشة (19 عاماً) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة قفين قرب مدينة طولكرم، وأصيب العشرات بجراح متفاوتة وحالات اختناق في مواجهات متفرقة استخدم خلالها الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مجندتين في وحدة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بجروح طفيفة، من جراء إصابتهما بحجارة الشبان الفلسطينيين، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة عزون، شرق قلقيلية في الضفة.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرساله قوات قتالية إضافية (كتيبة) إلى الضفة الغربية المحتلة، على خلفية التصعيد الأمني الذي تمر به الأراضي الفلسطينية بعد إعلان واشنطن "صفقة القرن"، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قرر نشر كتيبة إضافية بعد "تقييم الأوضاع المستمر".

اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، عدداً من أفراد عائلة الشهيد الفلسطيني شادي بنا، منفذ عملية إطلاق النار في القدس التي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية ان قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، لم يقتصر على ما يبدو، على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون.