دان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعمال العنف الأخيرة في محافظة النجف، وقال يجب السماح للمحتجين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خالية من نفوذ إيران دون أن يواجهوا القتل والعنف، ويتعين على الحكومة تقديم القتلة إلى العدالة".

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأمريكية تنوي تمديد إعفاء من عقوباتها يسمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران، رغم وجود خلافات بهذا الشأن في واشنطن.

أعلنت الرئاسة الإيرانية رفض طهران الطلب الأمريكي بالتفاوض من دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى إلى شل العلاقات المصرفية بين إيران والدول الأخرى، وهناك 400 شخص في وزارة الخزانة الأمريكية يعملون على ملف قطع العلاقات المصرفية والاقتصادية بين إيران والدول الأخرى".

أعلن السفير البريطاني روب ماكير لدى إيران عودته إلى طهران، التي غادرها الشهر الماضي بعد احتجازه من قبل قوات الأمن الإيرانية لفترة وجيزة. وقال ان "بريطانيا تريد استخدام آلية تسوية المنازعات في الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران لإيجاد مسار للمضي قدما"، منوّهاً بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على التزامها تجاه الاتفاق.

أعلن الجيش الفرنسي إن "قوة برخان حيّدت أكثر من ثلاثين إرهابياً أثناء عمليات متعاقبة عدة، وذلك في إطار مواصلتها لجهودها في منطقة الحدود الثلاثة وبالتنسيق مع شركائها من القوات المسلحة المالية".

أعلن محامي الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، الجمعة، أن موكله لن يغادر روسيا إلى أي مكان.

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، انتهكت القانون عندما مزقت نسخة من خطابه في الكونغرس. وقال "هذا أمر مرعب، ما فعلته بيلوسي غير قانوني على الإطلاق لأن هذه

الوثيقة رسمية".

يدرس البيت الأبيض خطة لإقالة ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي، بعدما أدلى بشهادته في التحقيق بشأن إجراءات عزل ترامب.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين، إلى تطوير قدرات التحرك في مواجهة الاضطرابات العالمية، بالمشاركة في مفاوضات مراقبة التسلح، وفي حوار استراتيجي حول دور الردع النووي. وقال إن القوات النووية الفرنسية "تعزز أمن أوروبا من خلال وجودها بحد ذاته ولديها في هذا المجال بعد أوروبي أصيل". وأضاف أن "استقلال قرارنا يتطابق مع تضامن ثابت حيال شركائنا الأوروبيين"، و"لنكن واضحين، بات للمصالح الحيوية لفرنسا بعد أوروبي".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العالم يواجه نقصاً كبيراً في المعدات الطبية الوقائية الضرورية، لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس "كورونا". إن هناك "عطلاً خطيراً" في أسواق المعدات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" خاصة الأقنعة، موضحاً أن الطلب عليها أكبر بـ100 مرة من مستواه الطبيعي فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 20 مرة.

أخطرت السلطات الصينية في مدينة تيانجين الواقعة بشمالي البلاد، جميع التجمعات السكانية هناك بأنه تقرر إغلاق المدينة بهدف الوقاية والسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد. وبدأت إجراء فحوصات طبية لـ12 مليون شخص، هم سكان مدينة ووهان، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، للتأكد من عدم وجود أعراض لديهم للإصابة بالفيروس.