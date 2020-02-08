ردّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على تصريحات جاريد كوشنير حول الرئيس محمود عباس، معتبراً أن من يطرح مشاريع وخططاً للضم وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف".

خرجت مظاهرات في العاصمة الخرطوم، عقب انتهاء صلاة الجمعة تنديداً بالتطبيع مع إسرائيل، على خلفية لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

انطلقت مظاهرات في مدينة عطيره شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، وتم إغلاق بعض الشوارع الرئيسية احتجاجاً على انعدام الخبز.

ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف، وقال إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته. ودعا قوات الأمن العراقية إلى حماية المحتجين السلميين من المزيد من الهجمات التي تقوم بها جماعات مسلحة.

أصدر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بياناً رد فيه على السفارة الأمريكية بعد إدانتها لأحداث النجف. وطالب السفارة الأمريكية بالانشغال بترتيبات إجلاء قوات بلادها من العراق باسرع وقت.

عقد رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، محادثات مع سفير موسكو لدى بغداد، مكسيم مكسيموف، تناولت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين على خلفية توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن. ولفت الجانبان، إلى أهمية مواصلة تقديم الدعم للمركز الأمني الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وسوريا وإيران، ويتخذ من بغداد مقراً له "لما له من أهمية كبيرة في تبادل المعلومات والتنسيق".

أعلن التحالف العربي في اليمن عن مقتل 3 صيادين مصريين وجرح 3 آخرين، نتيجة انفجار لغم بحري بقاربهم في المياه الدولية في البحر الأحمر. وقد اتّهم الحوثيين في نشر وزراعة الألغام البحرية ما يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن دولة قطر اتخذت خطوة نحو الحصول على سلاح بحري، سيغير جذرياً ميزان القوى في منطقة الخليج، وأن قطر قد تصبح أول دولة خليجية عربية تبدأ بتشغيل الغواصات العسكرية، مشيرة إلى مذكرة تفاهم أبرمتها شركة "برزان القابضة" القطرية مع شركة Fincantieri الدفاعية الإيطالية العملاقة، وهي تشمل على وجه الخصوص تزويد الدوحة بـ"سفن حربية متطورة وغواصات".

طالبت وزارة الخارجية المصرية الدول الأوروبية بضرورة التكاتف لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا.

أعلنت الحكومة المصرية عن تمكن قطاع الطيران المدني، من إنشاء شبكة أقمار صناعية تتكون من 22 محطة، و 8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوي المصري.

شهد عدد من محافظات الأردن، تظاهرات احتجاجية رافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، كما واعتصم مئات المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، منددين بـ"صفقة القرن". وطالب المحتجون بضرورة إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية السلام "وادي عربة" واتفاقية الغاز.