النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى أن سفراء الدول الغربية، بدأوا يلمسون عن كثب الصعوبة التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ أي من الاجراءات المطلوب اتخاذها من أجل معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي، مستبعدة أن تقدم الدول العربية أية مساعدة للبنان.

الأخبار/ نقولا ناصيف

وصف علاقة رئيس الحكومة حسان دياب بالمملكة العربية السعودية بأنها ليست بالسوء الذي يروّج له البعض، وأن رئيس الحكومة في صدد جولة عربية تبدأ بالرياض بعد حصول حكومته على الثقة، كما أن دار الفتوى ستستقبله بعد حصول حكومته أيضاً على الثقة.

البناء/ محمد حميه

نقل عن النائب السابق مصطفى علوش قوله، أن كتلة المستقبل ستحضر جلسة الثقة وستحجب الثقة عن الحكومة لسببين، الأول: عملية التكليف والتأليف الذي رافق تشكيل الحكومة، والثاني: البيان الوزاري الذي لم يقدم أي جديد لمعالجة الأزمة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

تناول كلام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش والمنسق العام في لبنان يان كوبيتش، مشيراً إلى أنه لم يسبق أن حضرت الأمم المتحدة على المسرح اللبناني بمثل ما حضرت منذ 17 تشرين الاول، واطلاق المواقف من الحرص على لبنان واستقراره، إلى اسداء النصائح بأن يسعى اللبنانيون إلى احتواء الازمة التي تعصف ببلدهم، إلى انتقاد الطبقة السياسية.