روسيا اليوم

الخارجية الروسية: منظمة حظر الكيميائي تشهد تلاعباً وتجاوزات

أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى حدوث تجاوزات وتلاعب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسط تجاهل الدول الغربية لها. وقالت الخارجية الروسية تعليقاً على نتائج التحقيق الداخلي للمنظمة في تسريب معلومات حساسة حول الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية في أبريل 2018، إن المؤتمر، الذي عقده المدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس "لم يرد على السؤال الأهم، ألا وهو: هل يتطابق الواقع مع معلومات حول أن تقرير المنظمة كان مسيسا". وأضافت الخارجية الروسية أن "هناك شعورا بأن الأوضاع غير الطبيعية أصلاً داخل المنظمة لا تزال تتدهور بشدة".

روسيا اليوم

على خلفية التوتر مع واشنطن.. بغداد تبحث مع موسكو "تعاونا عسكريا"

عقد رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، محادثات مع سفير موسكو لدى بغداد، مكسيم مكسيموف، تناولت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين على خلفية توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن الغانمي"أشاد في مستهل الاجتماع بتزويد روسيا للقوات العراقية بمعدات وأسلحة متطورة وفعالة كان لها دور كبير في حسم الكثير من المعارك" مع تنظيم داعش. ولفت الجانبان، إلى أهمية مواصلة تقديم الدعم للمركز الأمني الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وسوريا وإيران، ويتخذ من بغداد مقرا له "لما له من أهمية كبيرة في تبادل المعلومات والتنسيق".