الوكالة الوطنية للإعلام

عون ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: لضبط الأمن وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها.. دياب: لتكثيف التنسيق بين الاجهزة

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، على "اهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية". حضر الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء: المالية غازي وزني، الدفاع الوطني زينة عكر، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المديرون العامون للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ولأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمود الأسمر، مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

وكالة الأناضول

إرسال 200 مركبة عسكرية تركية إلى الحدود السورية

أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن مصادر عسكرية، أنّ قافلة تتألف من 200 آلية بينها مدرعات وآليات على متنها قوات كوماندوز، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد. وأضاف أن القافلة العسكرية، توقفت لبعض الوقت في ريحانلي، ثم استأنفت مسيرتها إلى الحدود التركية السورية.

وكالة أنباء رويترز

وفد روسي يزور تركيا لبحث الهجوم السوري في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن وفداً روسياً سيصل إلى تركيا يوم السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف هجوم الحكومة السورية والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وتضغط قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا للسيطرة على إدلب، آخر معاقل المعارضة بالبلاد، مما أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص منذ مطلع كانون الأول. وأسفر قصف للقوات السورية يوم الاثنين عن مقتل ثمانية جنود أتراك مما دفع أنقرة للرد.

وكالة فرنس برس

ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "حوار استراتيجي" حول الردع النووي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الأوروبيين إلى تطوير "مزيد من قدرات التحرك" في مواجهة الاضطرابات العالمية، عبر مشاركة كاملة في المفاوضات المقبلة حول مراقبة التسلح والتفكير في ردع نووي أكثر تكاملاً.

وجاءت تصريحات ماكرون في خطاب حول استراتيجية فرنسا للدفاع والردع النووي، ألقاه أمام ضباط فرنسيين وملحقين عسكريين في الأكاديمية العسكرية في باريس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب ينفي إقالة كبير موظفي البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيبقي على كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني في منصبه، مع اتخاذ قرار في المستقبل بشأن مساعده ألكساندر فيندمان، الذي أدلى بشهادته في محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ.

وفي أعقاب تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس الأمريكي من تهم إساءة استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونغرس، التي وجهها إليه مجلس النواب المسيطر عليه من قبل الديمقراطيين، انتشرت شائعات تفيد بأن ترامب ينوي إقالة مولفاني لاعتقاده بأنه عمل ضده خلال محاكمة العزل. لكن الرئيس الأمريكي أكد في تصريحات للمراسلين اليوم الجمعة أن لا صحة لهذه التقارير.

وكالة أنباء شينخوا

بومبيو يناقش موضوع إيران مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وبحث معه قضايا متعلقة بإيران، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، في تصريح، إن الاثنين ناقشا عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمراقبة في إيران والأمن النووي، وأهمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمصالح الأمنية الأمريكية. وأضافت المتحدثة أن بومبيو وجروسي تعهدا بالبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا النووية المثيرة للقلق. وجاء هذا اللقاء بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها، بينما جددت الإعفاءات التي تسمح للشركات الأجنبية بمواصلة العمل في المواقع النووية الإيرانية.