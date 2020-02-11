TL

الموجة القطبية تلف لبنان بجباله كافة، وتقطع الطرق، ومعها تجدد كلام أهل القرى العالية على المازوت وسعره العالي، فيما الطرق مقفلة وتعمل الجرافات على فتح الممكن منها. الموجة هذه أحاطت أيضاً أجزاء واسعة في الأردن وفلسطين وبعض مناطق السعودية.

المنار

في الإقليم، لا يزال الجيش السوري وحلفائه الأقوى، وسط التقدم الذي يحققونه على جبهتي ريفي إدلب وحلب، فيما برز إعلان تركي عن مقتل خمسة من جنوده في إدلب بنيران مدفعية للجيش السوري.

nbn

ودع لبنان شهداء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا في الهرمل. فيما يستمر الطقس العاصف بالسيطرة على أجواء لبنان وطرقاته، لا سيما في المناطق الجبلية التي غمرتها الثلوج وقطعت معظم أوصالها.

mtv

على حافة هذا المشهد، مواقف تحذيرية يائسة من المسار الذي تسلكه السلطة، ودعوات إلى التواضع ومنح الناس ما يطالبون به وهي مطالب محقة. ومواقف سياسية عالية النبرة أطلقها الرئيس الحريري ضد شركائه في التسوية البائدة، وخصوصاً الرئيس عون والوزير باسيل، وقد أسمعهما بأنه هنا، وبأنهما "مش قد" الـone way ticket، وهو سيترجم انتقامه جزئياً في حجبه الثقة عن حكومتهما، وكلياً في خطابه السياسي الناري في الرابع عشر من شباط.

NTV

لحصولها على الثقة، تحارب حكومة حسان دياب على جبهتين، فأمامها حرب الوصول إلى ساحة النجمة، ثم معركة ضمان النصف زائداً واحداً، وإن نالت نصفه في ما بعد. والثورة على جبهتها تخوض تحدي كسر العزلة والجدران الإسمنتية، وتعطيل المرور الآمن للنواب، ولا تخفي سعيها لاصطيادهم أو عرقلة مواكبهم، أو بالحد الأدني تكبيدهم مشقة الوصول.

OTV

تتهيأ الحكومة لنيل الثقة في جلسة غاضبة في الداخل وصاخبة في الخارج، وفق ما يؤشر إليه المصلحون الجدد الذين يعز عليهم فراق الحكومة.

LBC

كلام الحريري لم يمر، بل جوبه بردات عنيفة وعالية السقف، فكان رد من النائب حكمت ديب الذي ذكره برحلة السعودية، قائلا: "التيار خلصك ، وإنجازات الاقتصاد خليهم إلك". كذلك كانت ردود من نواب آخرين.

الميادين

لجنة الدفاع في البرلمان العراقي: قوات التحالف أوقفت عملياتها تمهيداً للانسحاب.

الجزيرة

وصول تعزيزات أميركية الى قاعدة عين الأسد في الأنبار العراقية.

العربية

تظاهرات في شوارع رئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجاً على غلاء أسعار السلع وعدم توفر بعض المواد الغذائية الأساسية.