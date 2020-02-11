لبنان الحر

دانت الرابطة المارونية بشدة الحدث الإجرامي الذي وقع في الهرمل وحصد ثلاثة شهداء من أفراد جيشنا الباسل. وأضافت ببيان لها أن الرابطة إذ تتقدم بالعزاء الحار من قيادة الجيش وذوي الشهداء، تدعو إلى ملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وسوقهم أمام القضاء لينالوا القصاص الذي يستحقون. إن الجيش خط أحمر.

صوت لبنان

حيا عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب أنطوان حبشي، جنود الجيش اللبناني المنتشرين في كل أنحاء البلاد على جهودهم وتضحياتهم وتفانيهم في أداء الواجب العسكري، ذوداً عن وحدة الوطن وأمنه. وحيا الشهداء الذين سقطوا في منطقة الهرمل". وتوجه إلى منطقة البقاع الأبية المعطاء كي تبقى دائماً كما كانت حاضنة للمؤسسة العسكرية وهي التي قدّمت كوكبة من الشهداء، ولم تتوانَ يوماً عن رفد المؤسسة العسكرية بالأبطال وتقديم خيرة أبنائها على مذبح الوطن.

radio orient

استنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في المشرفة – الهرمل، والذي أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. واعتبرت في بيان لها أن الجيش اللبناني يشكّل خطاً أحمر وهو صمام أمان الوطن، مشيداً بتصميم وتفاني الجيش اللبناني في جهوده للمحافظة على الأمن والاستقرار وبتضحياته من أجل حماية لبنان.

اذاعة النور

لفت الوزير السابق حسن مراد إلى أن الاعتداء الذي تعرض له الجيش أثناء قيامه بواجبه، وأدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين، هو اعتداء على الشعب والدولة لما تمثله المؤسسة العسكرية من ضمانة في حفظ أمن الوطن والمواطنين. والمجد لشهداء جيشنا البطل.

صوت المدى

توجه الوزير السابق ​نقولا تويني​ بالعزاء لأهالي الشهداء الثلاثة و​قيادة الجيش اللبناني​، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى. ورأى تويني أن "كل تعرض للجيش هو بالنهاية خدمة لأعداء بلادنا وشعبنا، ونرجو من الرب أن يتغمد أرواح أبطالنا في فسيح جناته".