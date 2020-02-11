أعلن سفير إيران لدى روسيا، كاظم جليلي، أن بلاده تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا في مجال الفضاء الكوني وأشار إلى فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض. وقال إننا نتعاون مع روسيا في مجالات مثل المسائل المتعلقة بالفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية، وهذا التعاون مستمر".

أعلن كبير مصممي مؤسسة "ألماز أنتي" الروسية للصناعات الدفاعية، بافل سوزينوف، أن باستطاعة منظومة "إس-500" المتقدمة للدفاع الجوي، اعتراض أهداف جوية تحلق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض، أي على ارتفاع مئات الكيلومترات. وإن "إس-500" "بروميتي" تتفوق من حيث مواصفاتها، على جميع المنظومات المماثلة، التي تم تطويرها سابقاً أو تلك التي لا تزال قيد التصميم.

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفاً، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاباً بالفيروس. وأن 27 مواطناً أجنبياً أصيبوا بعدوى فيروس "كورونا" على أراضيها، فيما لقي 2 منهم -أميركي وياباني - حتفهما.

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد. وأعلنت عن توجه فريق من خبراء الصحة الدوليين بقيادة المنظمة إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتوقع انتهاء انتشار فيروس "كورونا" في نيسان المقبل، مع زيادة درجة حرارة الجو.