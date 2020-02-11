الجزيرة - السعودية

"هدف" يبرم مذكرة تعاون مع "هيئة الأمن السيبراني" لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة "دروب"

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعدادهم لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال إقامة دورات تدريبية إلكترونية عبر منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس الأمن العام يبحث مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور اللواء عبدالله محمد الزايد نائب رئيس الأمن العام.

وأشاد رئيس الأمن العام بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق الأمني والعمل المستمر على فتح آفاق جديدة من العمل المشترك.

القدس - فلسطين

الحكومة الفلسطينية تصدر عدة قرارات جديدة

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الإجراءات الإسرائيلية بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية، وما يترتب على هذا الإجراء غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة.

وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة بادرت إلى سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، تمثلت بتوجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يؤكد عمق علاقات الصداقة مع روسيا

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية القائمة على المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال السيد سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الأمن الروسي الخارجي في دبي، وتبادل الشيخ محمد والسيد ناريشكين الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة.