النهار/ دون توقيع

أشاد بكلمة الرئيس نبيه بري وبكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان للرد على صفقة القرن والتفريط بالقضية الفلسطينية. ونقل عن شخصية عربية قولها إن صفقة القرن ليست وليدة اليوم بل جاءت بعد رحلة طويلة من التنازلات الفلسطينية والعربية ولم تكن لتتم لولا قبة باط من زعماء عرب استغلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

النهار/ إميل خوري

سأل هل ستنجح حكومة "مواجهة التحديات" كما سماها رئيسها لتصبح قادرة على أن تكون حكومة "إنقاذ" أم يكون مصيرها كمصير الحكومة السابقة التي سميت حكومة "استعادة الثقة" وحكومة "العمل" فلم تستعد الثقة ولم تعمل فاستقالت عندما وجدت نفسها أمام أفق مسدود؟

البناء/ محمد حمية

سأل عما إذا ستجتاز الحكومة امتحان الثقة في ظل تصعيد الشارع ومقاطعة كتل عديدة ونواب عديدين؟

ونقل عن أوساط سياسية مقربة من بعبدا إشارتها إلى وجود محاولة لاستهداف العهد ورئيس الجمهورية لإضعافه تمهيداً للتأثير على لبنان في عدد من الملفات كالتوطين والحدود والنفط والغاز وأزمة النازحين والعلاقات مع سوريا، مشددة على أن الرئيس ميشال عون لم ولن يساوم على هذه الملفات السيادية ولن يتنازل وسيواجه هذه الحملة.

الجمهورية/ مرلين وهبه

كشفت نقلاً عن مصادرها عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف إلى تغيير أداء السفارة الأميركية مع الأطراف اللبنانية، بتعيينه سفيرة مقربة من جبهته المتشددة، مشيرة إلى أنه على اللبنانيين توقع نمط تعاط أشد من السابق، لأن السفيرة الجديدة ستنفذ رغبات سياسية وليس سياسة الخارجية الأميركية.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن جلسة الثقة اليوم في مجلس النواب ضرورية لثلاثة أسباب أساسية:

1-لأن الأزمة المالية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم لا تتحمل نزاعات سياسية تؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة وشلها.

2-لأن الانتخابات المبكرة لن تتحول هدفاً أول إلا بعد نيل الحكومة الثقة.

3-لأن الحكومة العتيدة تشكل المدخل الأساسي لفشل الأكثرية النيابية التي لن يعود في إمكانها التذرع بعرقلتها على يد هذا الفريق أو ذاك فإذا نجحت تنجح وحدها واذا فشلت تفشل وحدها.

نداء الوطن/ وليد شقير

أشار إلى أن الهيئات الدولية المعنية بالتدقيق في إجراءات الحكومة اللبنانية لمعالجة القصور المالي الذي بلغته أوضاع الخزينة اللبنانية والقطاع المصرفي، تتابع ما سيقدم عليه لبنان في شأن استحقاق الدين وقيمة سندات اليورو بوند وقيمتها تناهز المليار ومئتي مليون دولار أميركي وتستحق مطلع آذار.

ولفت إلى وجود رأي يقول بتسديد لبنان ما عليه في آذار من احتياطات البنك المركزي ورأي آخر يدعو إلى توفير المبلغ لاستخدامه في مجالات ملحة أخرى كتمويل استيراد مواد ضرورية.