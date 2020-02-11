The New York Times

البنتاغون يؤكّد أن أكثر من مئة جندي أميركي أصيبوا بارتجاج دماغي بسبب الصواريخ الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن أكثر من 100 جندي أميركي أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة غارات جوية إيرانية على قاعدة الأسد الجوية في العراق في كانون الأول وهو رقم يزيد بأكثر من 50 بالمائة عما تم الكشف عنه سابقاً.

وقال مسؤولون يوم الاثنين إنه من بين 109 من الجنود الذين تم تشخيص إصابتهم بالدماغ ، 76 عادوا إلى الخدمة مسؤولون. أحدث حصيلة حتى الآن، وهي حصيلة نمت بشكل مطّرد منذ ضربة كانون الأول، تباينت بشدة مع تأكيد إدارة ترامب بعد ساعات على الهجوم بأنه لم يصب أي أميركي خلال الهجوم. وأكّد هذا العدد أيضاً على التأثيرات غير المرئية لإصابات الدماغ المؤلمة، والتي لا تظهر أحياناً أعراضاً لأيام أو حتى أسابيع ولكنه قد يكون لها آثار جسدية أو عقلية طويلة المدى.

The Guardian

الاتحاد الأوروبي يضيّق الخناق على المرافئ الحرّة بسبب ارتباطها الجرائم والأعمال الإرهابية

تعمل بروكسل على فرض قيود على 82 ميناءاً حراً أو منطقة حرة بعد أن تبيّن أن وضعها الخاص ساعد في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة. طرحت المفوضية الأوروبية مجموعة من القوانين الجديدة قبل أسابيع من بدء الحكومة البريطانية مشاورات حول إنشاء ما يصل إلى 10 موانئ مجانية في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتلتزم السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ 10 كانون الأول باتخاذ تدابير إضافية لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في الموانئ والمناطق نتيجة "ارتفاع معدّل الفساد والتهرّب الضريبي والنشاط الإجرامي".

قالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها ستراجع القضية مرة أخرى العام المقبل بسبب شعبية مثل هذه الموانئ لدى الأثرياء والمنظمات الإجرامية التي تسعى إلى التحايل على الحملة الأخيرة التي طالت السرية المصرفية.

روسيا اليوم

ترامب: حان الوقت لمفاوضات تجارية جدية مع الأوروبيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي"، في وقت تتعثر المباحثات خصوصاً حول الملف الزراعي. وصرح ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأميركية: "أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية"، مبديا أسفه عن العجز الهائل الذي سجل مع بروكسل خلال الأعوام العشرة أو 12 الأخيرة، إضافة إلى الحواجز الجمركية التي تفوق كل تصور، حسب تعبيره. وأكد ترامب أنه لم يركز على الملف الأوروبي، لأنه كان يعطي أولوية للوصول لاتفاق مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مضيفا "لم أكن أريد القيام بكل شيء في الوقت نفسه".