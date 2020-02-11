الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس المجلس الماروني اتصل بقائد الجيش مستنكراً استهداف الجيش: بالغ الخطورة

أجرى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، مستنكراً الاعتداء الذي استهدف الجيش في الهرمل، وأدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عدد من عناصره. ووصف هذا العمل بـ "الإجرامي وبالغ الخطورة، وهو اعتداء مشين على أبناء مؤسسة الجيش الوطني التي ترعى أمن جميع اللبنانيين".

وكالة أنباء رويترز

أنقرة تبلغ روسيا بضرورة وقف الهجمات على المواقع التركية في سوريا

قالت الرئاسة التركية إن مسؤولين أتراكاً أبلغوا وفداً روسياً زائراً بأن الهجمات على مواقع المراقبة التركية في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف على الفور وبأن مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد. كانت أنقرة قالت في وقت سابق إن قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا قتلت خمسة جنود أتراك من بين آلاف القوات المنتشرة هناك للمساعدة في صد هجوم سوري لاستعادة آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد بعد قرابة تسعة أعوام من الحرب.

وكالة فرنس برس

أزمة في حزب ميركل بعد استقالة "وريثتها" إثر الخلاف بشأن اليمين المتشدد

سادت الفوضى حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وخططها للبقاء في السلطة حتى العام 2021 عقب تخلّي "وريثتها" الأبرز أنيغريت كرامب-كارنباور عن طموحاتها لقيادة البلاد على خلفية الأزمة المتفاقمة بشأن العلاقات بين الوسط واليمين المتشدد. واستقالت زعيمة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي (يمين وسط) كرامب-كارنباور من هذا المنصب بعد أقل من عام في فترة شهدت نزاعات داخلية بشأن مسألة التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيسكوف: روسيا قلقة بشأن التصعيد في إدلب

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري في إدلب السورية. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال في هذا الصدد: "ما زلنا قلقين". وأضاف بيسكوف: "أما في ما يتعلق بلقاء الزعيمين (بوتين وأردوغان)، لا توجد حتى الآن خطط محددة لعقد لقاء حتى الآن، لكنه سيعقد إذا استدعت الحاجة ذلك".

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يشدد على أهمية البحث العلمي للفوز بالمعركة ضد فيروس كورونا

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، على أهمية دور البحث العلمي في الفوز بالمعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد. وأدلى لي بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية بمعهد بيولوجيا مسببات الأمراض بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية. وبعد الاستماع إلى تقارير حول أحدث المستجدات بشأن بحوث الوقاية من المرض والسيطرة عليه، أشاد لي بتفاني الباحثين وعملهم الجاد، مشيراً إلى أن المعركة ضد الفيروس تتطلب إجراءات ودعماً علمياً على مستوى البلاد.