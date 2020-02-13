فريق خبراء "الأمم المتحدة" يسلّط الضوء على قضايا القيادة والسيطرة في اليمن -إلينا ديلوجر -7/2/2020

قبل عامٍ، أعدّ فريق خبراء "الأمم المتحدة" المعني باليمن تقريراً مفصلاً عن بروز اقتصاد حربٍ قوي لم يشكّل لأي من الطرفين حافزاً كبيراً للتوصل إلى السلام. ورغم استمرار تلك المشكلة، يركّز تقرير هذا العام الذي أُنجز مؤخّراً والمؤلف من 207 صفحات على سلسلة من قضايا القيادة والسيطرة المحلية، وعلى ما يبدو أنه مجرى لا نهائي من السلوك الوحشي الذي اتّسم به عام 2019 يقدّم هذا الفريق المؤلَّف من خبراء مستقلّين ذوي معرفة متخصّصة تقريراً سنويّاً إلى "مجلس الأمن الدولي" بشأن تنفيذ حظر الأسلحة والعقوبات على اليمن، على النحو المفصل في القرارين 2140 (من عام 2014) و 2216 ( من عام 2015). وبناءً على تقييم العام الماضي يوضح التقرير الأخير الحرب الاقتصادية التي يمارسها الجانبان المتحاربان على حساب الشعب اليمني، ويفسّر سهولة قيام الحوثيين بشراء مكونات أسلحة معينة. ومع ذلك، فإن مغزاه الأساسي ذو شقين: عدم تمكُّن الرئيس عبد ربه منصور هادي من السيطرة على شركائه في التحالف، ولجوء الحوثيين إلى إجراءات قمعيّة شديدة كآلية للسيطرة.

خطةٌ نتيجتها التهشيم ناثان براون-

من مفاعيل خطة ترامب أن الفلسطينيين لن يُقدموا، عندما يعيدون إحياء حركتهم الوطنية، على فعل ذلك من خلال الهيكليات القديمة- 11/2/2020

قد تُفضي خطة إدارة ترامب بعنوان "رؤية لتحسين حياة الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي" إلى خطوات أحادية غير منسَّقة، لكنها لن تقود على الأرجح إلى "السلام" أو "الازدهار" بالمعنى الطاغي لهاتَين الكلمتين. بيد أن ذلك لا يعني أنها ستندثر على غرار مبادرات أخرى وُلدت ميتة أو لم تعمّر طويلاً، مثل خطة روجرز للعام 1969. بل إن تأثيرها سيكون مهشِّماً في المديَين القصير إلى المتوسط. وليس "حل الدولتَين" الأمر الوحيد الذي هشّمته الخطة. فقد خلص معظم المراقبين، قبل وقت طويل، إلى أن هذا الحل فقدَ قابليته للحياة – وفي هذا الصدد، كتبتُ في العام 2007 أن "خطة السلام ظهرت على حقيقتها"، وتحدثتُ في العام التالي عن "زوال حل الدولتين"، ولم أكن أوّل مَن تحدّث عن ذلك. غير أن ما فعلته إدارة ترامب هو أنها هشّمت عنصرَين آخرين قائمين منذ وقت طويل، وهما الدبلوماسية متعددة الأطراف وعملية بناء الدولة الفلسطينية، واختيار كلمة "هشّمت" متعمّد. لا تزال الهوية الوطنية الفلسطينية قويّة على الرغم من الاستياء من الهيكليات السياسية القائمة. ومهما كان الشكل الذي ستتخذه الحركة الوطنية بعد إعادة إحيائها، فغالب الظن أن ذلك لن يتم عن طريق بثّ الحياة في الهيكليات القديمة بل من خلال تجاوزها والخروج من إطارها. لطالما اتّصفت وحدة الحركة الوطنية وتوجّهها نحو بناء الدولة بالضعف، لكن من المؤكّد عملياً أن الخطوات الأميركية ستدفع بالفلسطينيين، أياً تكن الطريقة التي سيتعلّمون بها تنظيم أنفسهم على نحوٍ فعال وهذا قد يستغرق وقتاً طويلاً إلى تنظيم أنفسهم بأشكال لن تتمكّن الهيكليات السابقة من قيادتها أو احتوائها.

الرؤية الأميركية لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب-وجدي أنور وجيه فاعور – 11/2/2020

منذ إعلان قيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1948)، حظيت بدعم غربي مادي وعسكري ومعنوي كبير، وخصوصاً رعاية أمريكية استثنائية؛ حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعماً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً لإسرائيل على مستوى العلاقة الثنائية، وعلى مستوى الموقف والدور الأمريكي في الأمم المتحدة ومنظماتها المنبثقة، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعترض عبر حق النقض (Veto) على أي محاولة لإدانة إسرائيل، أو أي محاولة لاستصدار أي قرار يلزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بالصراع العربي- الإسرائيلي أو الاتفاقيات أو المرجعيات القانونية، المتعلقة بالصراع الفلسطيني -الإسرائيلي وعملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.

أكدت الإدارة الأمريكية في ظل الرئيس ترامب، مراراً وتكراراً ضرورة تقديم أشكال الدعم كافة لضمان تفوّق إسرائيل، وقد كانت مواقفها متطابقةً تقريباً للمواقف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة؛ حيث التزمت بصورة واضحة أنها لن تستمر فقط في تقديم المعونة الأمريكية التي لا مثيل لها في دعم إسرائيل، بل إنها سوف تبذل قصارى جهدها لتوسيع هذا الدعم وتعزيزه. وقد أضفت وعود ترامب بزيادة الدعم لإسرائيل؛ جواً من السعادة على الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة ضمن صفوف المستوطنين، الذين اعتقدوا بأن إدارته لن تنتقد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وهذا أدى إلى ازدياد الدعوات المنادية بضم مستوطنات الضفة الغربية وشرعنتها، وبالتالي القضاء على عملية حل الدولتين التي بات حلم إقامتها وتحقيقها معدوماً.