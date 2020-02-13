لبنان الحر

شكر وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ في بيان، لأهله في منطقة بعلبك-الهرمل و​البقاع​، ومحبيه في كل ​لبنان​ "عاطفتهم النبيلة، وصدق مشاعرهم التي عبروا عنها، إن كان بالحضور المباشر أو بالاتصال، أو عبر تعليق ​اللافتات​ والصور"، آملاً أن يكون عند حسن ظنهم. وتمنى على "كل من تفضل ورفع لي صورة أو لافتة أن يبادر إلى نزعها".

صوت لبنان

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل ​لبنان​ حكومة الرئيس ​حسان دياب​ إلى "اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب ​الشعب اللبناني​".

radio orient

دعت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​، أبناء ومناصري ​تيار المستقبل​ في صيدا و​الجنوب​ وكل ​لبنان​ إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ يوم الجمعة المقبل في ​بيت الوسط​..

اذاعة النور

أشار النائب الدكتور ​ميشال موسى​ تعليقاً على الجريمة التي حصلت في فصيلة الأوزاعي أمس وذهب ضحيتها الرائد جلال شريف والمؤهل زياد العطار، إلى أنه "بعد الترحم على ​شهداء الجيش​، نترحم على شهداء ​قوى الأمن الداخلي​ ونطلب الشفاء العاجل للجرحى. ويظهر حسب تصريحات المسؤولين في الآمن و​القضاء​ أن الاكتظاظ في النظارة هو أحد الأسباب الأساسية لهذه الجريمة".

صوت المدى

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل ​الحكومة​ الثقة في ظل الأزمات التي يعاني منها ​لبنان​ ولا سيما منها ​المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك.