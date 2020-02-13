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لبنان الحر
شكر وزير الصحة العامة حمد حسن في بيان، لأهله في منطقة بعلبك-الهرمل والبقاع، ومحبيه في كل لبنان "عاطفتهم النبيلة، وصدق مشاعرهم التي عبروا عنها، إن كان بالحضور المباشر أو بالاتصال، أو عبر تعليق اللافتات والصور"، آملاً أن يكون عند حسن ظنهم. وتمنى على "كل من تفضل ورفع لي صورة أو لافتة أن يبادر إلى نزعها".
صوت لبنان
دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة الرئيس حسان دياب إلى "اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني".
radio orient
دعت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري، أبناء ومناصري تيار المستقبل في صيدا والجنوب وكل لبنان إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري يوم الجمعة المقبل في بيت الوسط..
اذاعة النور
أشار النائب الدكتور ميشال موسى تعليقاً على الجريمة التي حصلت في فصيلة الأوزاعي أمس وذهب ضحيتها الرائد جلال شريف والمؤهل زياد العطار، إلى أنه "بعد الترحم على شهداء الجيش، نترحم على شهداء قوى الأمن الداخلي ونطلب الشفاء العاجل للجرحى. ويظهر حسب تصريحات المسؤولين في الآمن والقضاء أن الاكتظاظ في النظارة هو أحد الأسباب الأساسية لهذه الجريمة".
صوت المدى
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان ولا سيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك.