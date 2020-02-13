النهار/ رضوان عقيل

قال إن أول ملف يشغل الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس حسان دياب بعد نيلها الثقة وحصول فريقها على الشرعية المطلوبة، هو كيف ستواجه عملية سداد الدين "الأوروبوندز" أو الامتناع عن الوضع. ونقل عن سفيرة دولة أوروبية قولها إن إقدام الحكومة اليوم على الالتزام بسداد هذا الدين المطلوب هو ضرب من الجنون وليس من العيب عدم دفعه. وعدد جملة ملفات يعمل الرئيس ميشال عون على دراستها وستكون على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء منها موضوع الأوروبوندز، والمصارف، والكهرباء ورفض توطين الفلسطينيين والسوريين.

النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن زوار الرئيس نبيه بري قولهم إن رئيس المجلس ينتظر جواباً من الأميركيين على اقتراحين يتعلقان بملفي النفط والغاز والحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، وبعدما صاغهما مع معاونه علي حمدان وسلمهما إلى السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد الذي يعتبر رئيس المجلس أنها من أفضل السفراء الأميركيين الذين شغلوا هذا المنصب.

البناء/ حسن حردان

عدد جملة أمور على الحكومة القيام بها من أجل نجاحها ومنها:

إحداث تغيير جذري في السياسة الاقتصادية.

العمل على تطمين المواطنين لودائعهم.

اتخاذ الإجراءات الفورية لاستعادة الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج.

إنجاز استقلالية القضاء.

محاربة الفساد.

الديار / هيام عيد

توقعت أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من اللقاءات والزيارات التي سيجربها الرئيس حسان دياب باتجاه دول الخليج بشكل خاص وأن موفدين لرئيس الحكومة إلى عواصم عربية نقلوا أجواء إيجابية من شأنها أن تؤمن لحكومته دعماً عربياً وخليجياً كما الدعم الدولي.