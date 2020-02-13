The New York Times

لهجمات السورية تجذب سوريا أكثر نحو الحرب السورية

تدفع هجمات القوات الحكومية السورية على المواقع التركية في شمال غرب سوريا القوات التركية إلى التوغل أكثر في عمق الحرب الأهلية السورية، مما دفعها إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة والضغط من أجل إنشاء منطقة عسكرية تسيطر عليها تركيا.

وقتلت القوات السورية ثمانية جنود أتراك ومتعاقد مدني الأسبوع الماضي وخمسة جنود آخرين يوم الاثنين. وحاصرت القوات السورية بدعم من قاذفات القنابل الروسية، عدة مراكز مراقبة تركية في محافظة إدلب الشمالية الغربية - وهي مراكز أنشئت بموجب اتفاقات تهدف إلى الحد من العنف.

تركيا ردت على هذه الهجمات وقصفت الوحدات السورية المتقدمة بالمدفعية وقتلت العشرات من القوات السورية والمقاتلين المتحالفين معها، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى تصاعد القتال، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة السورية استعادة آخر محافظة يسيطر عليها المتمردون في البلاد، إلى نزوح أكبر عدد من الناس في تاريخ الحرب المستمرة منذ تسع سنوات. وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن حوالي 700 ألف شخص فروا من منازلهم في إدلب منذ كانون الأول.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة الأسبوع الماضي "لا يحق لأحد إلقاء هذا العبء على عاتقنا وإذا لم ينسحب النظام، فسيتعيّن على تركيا أن تجبرها على ذلك".

The Guardian

الاتحاد الأوروبي متهم بالتعامل بشكل منافق مع الأزمة المناخية بعد دعمها 32 مشروعاً لاستخراج الغاز

قدّم الاتحاد الأوروبي دعمه الرسمي لـ 32 مشروعاً رئيسياً للبنية التحتية يعتمد على الغاز في خطوة يقول منتقدون إنها ستقيّد أوروبا بالوقود الأحفوري المحترق لعدة أجيال مقبلة.

وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لدعم اقتراح المفوضية الأوروبية بأغلبية 443 صوتاً مقابل 169 صوتاً يوم الأربعاء، مع امتناع 36 عضواً عن التصويت، مما دفع المجموعات البيئية إلى الرثاء على "نفاق" بروكسل بشأن إعلانها الطوارئ المناخية.

تقدر التكلفة الإجمالية لهذه البنية التحتية بنحو 29 مليار يورو. في إطار برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي، يمكن تغطية ما يصل إلى 50 ٪ من تكاليف كل مشروع من قبل دافعي الضرائب الأوروبيين.

ادعت شركة الاستشارات Artelys في تقرير أن غالبية المشاريع، الممتدة من إيرلندا إلى كرواتيا، "غير ضرورية".

وقالت جماعات حماية البيئة إن شركات الغاز تتمتع بثمار الضغط الشديد والموقع المميز للقطاع داخل مؤسسات صنع القرار في اللجنة.

روسيا اليوم

خيبة أمل الغرب: الناتو يفقد الثقة

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي بوبلافسكي، في "غازيتا رو"، حول تراجع ثقة الألمان والفرنسيين بحلف شمال الأطلسي بحدة، وأسباب ذلك. وجاء في المقال: تراجعت ثقة الغربيين بحلف الناتو بشكل حاد خلال العامين الماضيين. تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة انخفاضا في الثقة بالحلف، في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

فوفقا لدراسة أجراها مركز Pew Research Center، انخفض معدل الثقة بالحلف في الغرب بمقدار 10 نقاط مئوية بين العامين 2017 و 2019. كان هناك كثير من الأسباب وراء تراجع الثقة بحلف الناتو خلال السنوات القليلة الماضية. والعامل الرئيس، هنا، هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تؤثر سياسته المتمثلة في مراجعة معظم الاتفاقيات الدولية، والانتقاد الصريح لحلفائه في حلف الناتو وعدم الرضا الواضح عن المنظمة نفسها في الموقف من الحلف، في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. تكون روسيا أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل داخل الحلف، وبالتحديد موقف الدول الأعضاء في الناتو تجاهها. فعلى الرغم من أن "ردع" موسكو من بين المهام الرئيسية للحلف، فإن معظم الدول الأوروبية ليست بصدد التخلي عن التعاون معها. بالمناسبة، تختلف هذه الآراء اختلافاً كبيراً عن موقف الغربيين من الامتثال للمادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف بمثابة هجوم على جميع أعضائه.

فوفقاً للاستبيان، يعارض سكان بلغاريا وإيطاليا واليونان وألمانيا وإسبانيا التدخل في النزاع في حال "هجوم" روسيا على أحد أعضاء الناتو.

إلى ذلك، فإن معظم المشاركين في الاستبيان على ثقة في أن الولايات المتحدة ستحمي الحلف من أي هجوم محتمل، بما في ذلك من روسيا. لا يمكن وصف نتائج الدراسة بالمفاجئة، فمع أنها تظهر تراجعاً في الثقة بحلف الناتو في المنطقة الأوروبية، إلا أن هذه الاستنتاجات تنطبق فقط على الدول الأوروبية الرائدة، ففي دول البلطيق وبولندا، تزداد الثقة في الحلف.