الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استقبل السلك القنصلي الفخري: مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة وكل من مد يده الى الخزينة سيحاكم

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام"، داعياً إلى "التمييز في هذه المرحلة بين "الآدمي والسارق"، لافتاً إلى أن "مقولة "كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام". وأعرب الرئيس عون عن ثقته بأن "لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة"، معتبراً أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما مالياً واقتصادياً.

وكالة أنباء رويترز

رئيس الوزراء الفلسطيني يهدد بمقاضاة الشركات المذكورة في تقرير الأمم المتحدة

هدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الأربعاء باتخاذ إجراء قانوني أمام مؤسسات دولية ضد الشركات المذكورة في تقرير الأمم المتحدة الذي يقول إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال اشتية في صفحته على فيسبوك ”نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور‪ . وأضاف سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين.

وكالة فرنس برس

الحلف الاطلسي يوافق على توسيع مهمته التدريبية في العراق

وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء على توسيع مهمة الحلف التدريبية في العراق وذلك استجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة مشاركة الحلف في الشرق الأوسط. وسيوسع الحلف الذي يدير بعثة من 500 رجل مهمتها تدريب القوات العراقية، مشاركته من خلال ضم عناصر من التحالف المتعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلى البعثة. لكن لم تُبحث بعد التفاصيل ولا سيما عدد الجنود الذين سيضّمهم الحلف ومهامهم، وذلك بانتظار الحصول على موافقة رسمية من الحكومة العراقية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مركز المصالحة: سيطرة الجيش السوري على طريق "إم-5" سمح بإنشاء منطقة آمنة

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء، أن سيطرة الجيش السوري على الطريق السريع الدولي "إم 5" الذي يمر عبر أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب، أدى إلى إنشاء المنطقة الأمنية المنصوص عليها في المذكرة الروسية التركية. موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للمركز: "فرض الجيش العربي السوري سيطرته على قطاع الطريق السريع الدولي "إم 5" الذي يمر عبر منطقة خفض التصعيد في إدلب، وهزم الوحدات الإرهابية من هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) والجماعات المتحالفة معها التي كانت تسيطر عليها. وقد أدى ذلك إلى إنشاء المنطقة الأمنية المنصوص عليها في المذكرة الروسية التركية المؤرخة 17 أيلول / سبتمبر 2018". وذكر البيان بأن عمليات القوات الحكومية السورية سمحت بتحييد الهجمات الإرهابية ووقف قتل المدنيين .

وكالة أنباء شينخوا

شي يترأس اجتماعاً قيادياً بشأن السيطرة على المرض

عقدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم (الأربعاء) اجتماعاً حول الوقاية من مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد أو كوفيد-19 والسيطرة عليه. وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.