النهار/ سمير تويني

عرض لموقف وزارة الخارجية الفرنسية ودعوتها الحكومة اللبنانية بعد أن أخذت ثقة مجلس النواب بأن تتحرك بسرعة من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، وأن يؤكد تمسكها بسياسة النأي بالنفس عن التوترات والازمات الاقليمية.

وكشف عن أن الوفد الفرنسي ترسينوف فارنو سيزور لبنان في الأيام المقبلة لجعل الحكومة على بينة من الموقف الفرنسي الذي يدعو الافرقاء السياسيين إلى العمل لتلبية حاجات الشعب اللبناني ومطالبه.

النهار/ اميل خوري

نقل عن مصادره قولها أن مصير العهد قد يكون مرتبطاً بمصير الحكومة، فإن نجحت في انقاذ لبنان استمرت واستمر العهد حتى نهايته، وإن هي فشلت طارت وطار العهد معها وربما لبنان.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المطالب بتشكيل اصطفاف وطني يدفع باتجاه استقالة الرئيس ميشال عون.

ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس عون قولها أنّ جنبلاط اختار أن يخوض معركة عبية وانتحارية عبر التلويح بمسألة استقالة رئيس الجمهورية

الديار/ محمد علوش

عرض لوجود رأيان داخل الحكومة حول طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، رأياً يقول انه لا يمكن للبنان أن يتخذ أي قرار بشأن ديونه دون الرجوع إلى صندوق النقد، ورأي آخر بقول أن مجرد طلب المساعدة من الصندوق يعني رسمياً دخول هذا الصندوق إلى الداخل اللبناني متسائلاً هل دخل لبنان الفخ بقدميه؟

اللواء/ حسين زلغوط

إعتبر أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان تحتاج إلى قرارات فورية وجريئة لا إلى تأليف لجان للمعالجة لأن اللجان مقبرة المشاريع.

وشبّه لبنان بأنه كرجل مصاب بمرض عضال خطير والأطباء يصفون له البنادول كعلاج وإنّ الخطوات الداخلية التي تتحضّر الحكومة للقيام بها هي مجرد مسكنات مشيراً إلى أنّ العلاج يجب أن يأتي من جرعات دعم دولية غير مشروطة.