الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّ ملفات كثيرة كانت تنتظر وزير الاتصالات طلال حواط عقب نيل الحكومة الثقة، أبرزها ملف استرداد قطاع الخلوي من قبل الدولة، الذي أوصت به لجنة الاتصالات النيابية، وأكدته هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، معتبراً أن استمرار شركتي الخلوي في إدارة القطاع يشكّل مخالفة صريحة للقانون، لكنه ارتأى المسارعة إلى صرف موظفين من هيئة مالكي قطاع الخلوي بطريقة غير لائقة ولا تراعي القانون، الذين هم جزء من التوظيف السياسي، الذي تناوب عليه وزراء الاتصالات السابقون، والذي ينبغي إيجاد حل له، إلا أن ذلك لا يبرر تبديل الأولويات ولا يبرر اتخاذ القرار من دون مراعاة الحد الأدنى من حقوق المصروفين. فقد طُلب منهم تسليم الأمانات من مفاتيح وأجهزة كمبيوتر وهواتف... ومغادرة مكاتبهم فوراً، على أن يتسلموا أنصاف رواتبهم الشهرية قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر 17 شباط (اليوم). فقرارات الصرف تشمل المهندس ألان باسيل الذي انضم إلى الهيئة في العام 2002، في عهد الوزير جان لوي قرداحي، إضافة إلى باسيل شمل بلال الحسن، زياد ضاهر، محمد شعبان، حسين الجراح، محمد عفيفي، شارلي سعد، ربيع سليمان، عمر عبد الرحمن، وفؤاد فليفل (الأمين العام السابق لمجلس الوزراء)، وهؤلاء جميعهم سبق أن وظفّهم جمال الجراح ومحمد شقير.

الجمهورية/ مارلين وهبة

قالت إن التأخير في صدور التشكيلات القضائية يعود إلى خلاف في الرأي بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد أن تظهر إلى العلن عدم اعتماد بعض المعايير المطلوبة لتعيين قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وتحديداً القضاة المنتمين إلى الطائفة الأرمنية المفترض تشكيلهم في مراكز معنية، كما يسجل امتعاض لدى المراجع السياسية والمسيحية ولا سيما من جانب التيار الوطني الحر الذي يعتبر أنه لا يجوز تعيين قضاة من الطوائف الأخرى.

الديار/ حسن سلامة

قالت إنّ أمام حكومة الرئيس حسان دياب مهام صعبة وشاقة تقارب لعبة "الروليت" الروسية، ولو أن هناك أولويات يفترض بمجلس الوزراء وكل الحريصين على نجاح الحكومة في تجاوز الانهيار ووضع المعالجات على سياسة المعالجة أن يعملوا عليها، من معالجة بعض الاستحقاقات المالية والنقدية الداهمة، إلى إطلاق مجموعة واسعة من الخطوات الإصلاحية لمكافحة الفساد والهدر واسترداد المال العام، كما يأتي في خط مواز أولوية تحرك الحكومة نحو المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإن كان مصدر ديبلوماسي متابع لهذا الملف يؤكد أنه إذا كانت الحكومة وأي طرف آخر يضع ملف النازحين من جملة مواضيع مستعجلة ولها الأولوية، فعليها التوجه نحو التواصل والتنسيق مع سوريا حتى يمكن القول إن مسألة عودة النازحين وضعت على طريق التنفيذ التدريجي، من دون إغفال الحاجة للتواصل مع المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساعدة على إعادتهم، إن من حيث رفع الفيتو "الأميركي" والأممي الغربي على هذه العودة وإن من حيث تقديم المساعدات لهذه العودة.

نداء الوطن/ سناء الجاك

قالت إنه بعد مرور 15 عاماً لا تحتاج أسباب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى كثير من الجدل والاجتهاد، لأن هذه الجريمة الأم التي شكلت الخطوة الأولى في مسيرة هدامة لا تزال مستمرة ويبدو أنها لن تنتهي إلا بتحويل العالم العربي ولبنان من ضمنه إلى خراب تتسلّق فوقه القوى الممانعة لتفرض نفوذها وتستدعي أصحاب القرار العالمي إليها لتنظيم الخراب وإدارته.

نداء الوطن/ سامي نادر

بدأ بالقول إنه لم يعد الانقسام من سمات المجتمع السياسي فقط في لبنان، إنما انتقل في الآونة الأخيرة إلى الشأن الاقتصادي، فالجدل يرتفع حول وجوب أو عدم وجوب دفع مستحقات الدولة على سنداتها بالدولار لا سيما الـ 1.2 مليار دولار المستحقة الشهر المقبل وهناك نقاش آخر، هل لبنان دقّ باب صندوق النقد الدولي ليس فقط للاستشارة التقنية إنما أيضاً من أجل برنامج متكامل يصلح المالية العامة والنظامين النقدي والمصرفي؟