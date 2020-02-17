THE WALL STREET JOURNAL

روحاني يقول إنه لا يوجد محادثات مع الولايات المتحدة طالما حملة "الحد الأقصى من الضغط" مستمرة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة تحت الضغط.

وأضاف روحاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في طهران: "حالما تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وترفع العقوبات، ستكون المفاوضات ممكنة مرة أخرى".

وتابع أن "إجراءات الحظر لن تجدي الأعداء نفعا وهم مخطئون لو تصوروا أنهم يمكنهم المجيء بنا إلى طاولة المفاوضات عبر الضغوط القصوى."

كما أضاف روحاني قائلاً: ”إن إقرار السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الحساسة وفي الخليج الفارسي مستحيل دون مساعدة إيران“.

روسيا اليوم

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون أسبوعين ولكن بشرط واحد

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن استعداد السلطة الفلسطينية للتوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون أسبوعين، ولكن بشرط واحد.

وصرح أبو ردينة بأن الرئاسة الفلسطينية مستعدة لإبرام اتفاق سلام إذا وافقت إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وشدد على أن السلطة تتعامل مع "حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام والحكومة الأمريكية تدفع إسرائيل والفلسطينيين إلى صراع دائم".

وأضاف أن السلطنة الفلسطينية لا تتدخل في انتخابات الكنيست الإسرائيلي القادمة، لكنها تتطلع إلى وصول "شريك يريد السلام" إلى الحكم في الدولة العبرية، مثل الرئيس ورئيس الحكومة السابقين شمعون بيريز وإسحاق رابين.

وشدد أبو ردينة على أن حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم عن طريق خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بل عن طريق التفاوض بين طرفي النزاع.

Y NET

في إشارة سلمية، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن الرحلات الجوية تعبر سماء السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان.

وقال نتنياهو: "نسعى الآن إلى التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني"، مضيفاً أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بثلاث ساعات.