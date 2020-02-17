الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية

أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، عطفاً على البيان الصادر عن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة حول توحيد تسعير بطاقات السفر، أن "الرئيس ميشال عون، بعد مراجعته من النقابة، طلب توحيد التسعير لبطاقات السفر من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحيث يكون التسعير بالليرة اللبنانية. وكان وفد نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة شكا لدى رئيس الجمهورية من أن شركة طيران الشرق الأوسط تبيع تذاكر السفر للمواطنين بالليرة اللبنانية، في حين تلزم مكاتب السفر أن تدفع بالدولار ثمن البطاقات التي تشتريها لزبائنها ما ألحق ضرراً وغبناً بمكاتب السفر والسياحة. لذلك طلب الرئيس عون توحيد التسعير وفق القوانين اللبنانية أي بالليرة اللبنانية، وسيتابع مع المراجع القضائية المعنية المخالفات التي قد ترتكب في التسعير بغير الليرة اللبنانية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين".ناشدات

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وكالة الأناضول

روحاني: واشنطن لا تسعى للحرب لأنها تعرف نتائجها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تعارض الحرب، معرباً عن اعتقاده أن الولايات المتحدة الأميركية أيضاَ لا تسعى للحرب، لأنها تدرك ما سينجم عن الحرب من أضرار تصيبهم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، في العاصمة الإيرانية طهران. وأكد أن أي حرب محتملة في منطقة الخليج سيكون ضرره على الجميع. وأوضح أن "دول المنطقة حذرت مراراً الولايات المتحدة من الحرب. وساعدت الإمارات ودول أخرى في إبقاء واشنطن بعيداً عن الحرب المحتملة في المنطقة، لأن الجميع سيتضرر منها". وأردف "نحن ضد الحرب، وأعتقد أن الأميركيين لا يسعون للحرب لأنهم يعرفون ما الضرر الذي ستُلحقه الحرب بهم. السيد ترامب يسعى للفوز في الانتخابات ويطبق كل سياساته وفقاً لذلك، وهو يدرك أن الحرب ستقضي على فرص فوزه في الانتخابات".

وكالة فرنس برس

المتمردون في جنوب السودان يرفضون مقترح الرئيس من أجل السلام

رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير العودة إلى نظام فدرالي يقسّم الدولة إلى عشر ولايات لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية. ويبدد رفض زعيم المتمردين رياك مشار للمبادرة الآمال في إنهاء النزاع المتواصل منذ ست سنوات والذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق الملايين بفقر شديد. ويواجه كير ومشار ضغوطاً دولية متزايدة لحل خلافاتهما بحلول 22 شباط وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إبقاء القوات الأميركية... أبرز شروط الموافقة على الحكومة العراقية الجديدة

اتفقت القوى الوطنية العراقية، مع الرئيس السابق لإقليم كردستان، زعيم الحزب الديمقراطي، على ستة شروط، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أبرزها استمرار التعاون مع التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي صوت البرلمان على إنهاء تواجد قواته الأميركية والأجنبية في الخامس من كانون الأول الماضي. وأجرى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في زيارته إلى إقليم كردستان، مباحثات هامة مع الرئيس السابق للإقليم، مسعود بارزاني، للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة، محمد توفيق علاوي.

وكالة أنباء شينخوا

أردوغان: تركيا لا تنوي غزو سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ليست لديها نية لغزو الأراضي السورية أو ضمها".

وفي معرض حديثه في إحدى الفعاليات التي أقامها حزبه الحاكم في اسطنبول، أشار أردوغان إلى أن المشكلة في إدلب، آخر معقل للمتمردين في سوريا، لن تُحل حتى تلتزم القوات الحكومية بالشروط التي حددها اتفاق سوتشي. وشدد الرئيس التركي بقوله "وخلاف ذلك، سنتعامل مع المشكلة قبل نهاية الجاري". واتفق الزعيمان على أن هجمات القوات الحكومية السورية ضد الجنود الأتراك في إدلب كانت غير مقبولة.