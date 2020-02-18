أخبار الخليج - البحرين

رئيس مجلس الشورى: ميثاق العمل الوطني شكّل نواةً لمسيرة نجاحات وازدهار تحقق بالتفاف الشعب حول القيادة الحكيمة

أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن ميثاق العمل الوطني شكّل نواةً لمسيرة نجاحات وازدهار كبيرين في مختلف المجالات والقطاعات، وهو الأمر الذي تحقق بالتفاف الشعب حول القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حيث دشن مشروعه الإصلاحي متضمناً طموحات وتطلعات جلالته لتحقيق التقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها العزيز.

القدس - فلسطين

"الديمقراطية": يجب البناء على الحراك الأوروبي اتجاه القضية الفلسطينية

رحبت الجبهة الديمقراطية بالتحرك الأوروبي، في رفضه "رؤية ترامب"، وتأكيده الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمسكه بقرارات الشرعية ذات الصلة، ومحاولاته لإطلاق مبادرة أوروبية – عربية مشتركة، في مواجهة "رؤية ترامب".

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ قد ناقش مع وزراء خارجية اسبانيا وايرلندا، والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وفرنسا وبلجيكا، "مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية رداً على خطة ترامب". علماً أن دولة السويد كانت قد اعترفت بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 عام 2014.

الاتحاد - الإمارات

إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، في أبوظبي عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

الوطن - عمان

السلطنة تعمل على خفض حدّة التوتر بالمنطقة وترى إمكانية لحوار أميركي إيراني

أكد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربية مستبعداً حصول أي مواجهة عسكرية في الوقت الراهن. وقال معاليه خلال الجلسة الحوارية التي خُصصت لبحث التوتر في المنطقة والتي أقيمت على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن "إننا نتواصل مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران في إطار علاقاتنا مع البلدين، لدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما، إننا نعمل على خفض حدة التوتر في المنطقة، ولا نتوقع حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة".