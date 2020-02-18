الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية تسلم رسالة من نظيره الايراني لزيارة طهران

لاريجاني: مستعدون للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني الذي نقل إليه رسالة من نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني، تناولت العلاقات اللبنانية - الإيرانية وسبل تطويرها. كما تضمنت تجديد الدعوة الايرانية للرئيس عون لزيارة طهران. وخلال اللقاء هنأ لاريجاني رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لها "التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد"، معرباً عن استعداد إيران "للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: نواصل التعاون مع روسيا حول إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا وروسيا تواصلان التعاون من أجل التوصل لتفاهم نهائي حول إدلب السورية. وأضاف "يجب علينا ألا نسمح للأزمة السورية، أن تؤثر على التعاون بين تركيا وروسيا". وأشار الوزير التركي إلى وجود العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال إدلب. وقال "تواصل تركيا وروسيا التعاون من أجل التوصل إلى تفاهم نهائي حول إدلب".

وكالة فرنس برس

الاتحاد الأوروبي يتفّق على مهمّة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

أعلن وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع في بروكسل أنّ الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن "الاتحاد الأوروبي سينشر سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب يدعو موسكو إلى وقف دعم القوات السورية في إدلب

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن قلقه إزاء تزايد العنف في إدلب السورية، وشكر الرئيس أردوغان على جهود تركيا لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك". وشدد على رغبة الولايات المتحدة في وضع حد لدعم روسيا للقوات السورية، والتسوية السياسية للنزاع السوري. وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره ترامب تطورات الوضع في سوريا وليبيا.