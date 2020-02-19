الجمهورية 12/2/2020

"رويترز": بنوك لبنان في حاجة الى الإنقاذ

أكدت "رويترز" نضوب الودائع بحيث أصبحت البنوك اللبنانية في حاجة عاجلة لتدعيم قوائمها المالية، وقدّرت، في تقرير نشرته، أنّ المبلغ الذي يحتاجه القطاع لزيادة رؤوس الاموال يتراوح بين 15 ملياراً و25 مليار دولار. كان الاسلوب القديم في إدارة الاقتصاد متمثلاً في جذب الاموال من خلال استثمارات اللبنانيين في المهجر، أساس قيام سادس أكبر نظام مصرفي في العالم من قيام سادس أكبر نظام مصرفي في العالم من حيث حجم الاصول نسبة إلى النتائج المحلي الاجمالي إذ تضخمت الودائع لتبلغ نحو 280 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي. غير انه في ضوء توقف تدفق الاموال من الخارج، وعجز الحكومة عن تمويل العجز في الميزانية، أصبحت البنوك محط الانتقاد في وقت يعاني لبنان اسوا أزمة مالية يشهدها منذ الحرب الأهلية. ولم تحقق مساعي البنوك لزيادة رأسمالها نجاحا حتى الآن، فقد حاولت زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة في نهاية حزيران، أو ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار، من خلال ضخ أموال سائلة وفق متطلبات المصرف المركزي. ووافقت بضعة مصارف على تدبير جزء من هذا المبلغ من المساهمين الحاليين.

17/2/2020

الأثرياء يخفّضون ودائعهم بشراء سيارات فارهة

ارتفع عدد إجمالي السيارات الجديدة المسجلة شهرياً بنسبة 38.11% إلى 1051 سيارة في كانون الثاني 2020. لكن هذا الارتفاع الشهري لم يمنع استمرار التراجع في سوق السيارات، حيث تراجع عدد السيارات "التجارية" و"الركاب" المسجلة الجديدة سنوياً بنسبة 46.1% من 1949 في كانون الثاني 2019 ليصل إلى 1051 سيارة في كانون الثاني 2020 وفقاً لبيانات مقدمة من جمعية مستوردي السيارات اللبنانيين .(AIA)في الواقع وبالنظر إلى عدم الاستقرار المالي والقيود الحالية التي تضعها البنوك، يواصل المودعون البحث عن استثمارات في أصول معمّرة مثل العقارات والذهب، أو خفض حجم ودائعهم في المصارف من خلال شراء أصول غير ثابتة، مثل السيارات وأدوات الرفاهية، وها ما يفسر بيع سيارات فارهة يصل سعر الواحدة إلى حوالى مليون دولار.

الشرق الأوسط 13/2/2020

مصر تتوسّع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

وقّع طارق الملاّ وزير البترول المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات البترول والغاز والثروة المصرية في هذه المجالات للصومال، وأشار الملا إلى أنّ توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الإفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء، وبموجب المذكرة ستقوم "بتروجت" بالعمل لأول مرّة في غينيا الاستوائية، والقيام بأعمال وتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وفي مقدمتها مشروع لتكرير البترول. ومن إفريقيا، إلى أميركا اللاتينية، حيث شهد الملا، بحضور سفير تشيلي بالقاهرة توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية التشيلية “ENAP” ، بشأن تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلّقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في مجال الخزانات غير التقليدية.

13/2/2020

الأسهم العالمية تواصل الاستفاقة من كابوس كورونا

سجّل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح في بورصة "وول ستريت" علامات على أنّ انتشار فيروس كورونا يتباطأ في الصين. وساهم انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى جانب تفاؤل بشأن إجراءات خاصّة بالسيولة إلى تحقيق الأسهم التي تتأثّر بالصين مكاسب. وارتفعت أسهم الموارد الأساسية وشركات السيارات والتي تعتمد صادراتهما إلى حد كبير على الطلب من الصين بنحو 0.7 في المائة وواحد في المائة على التوالي. وفي آسيا، ارتفع المؤشّر نيكي مع صعود سهم مجموعة سوفت بنك بعدما أقرّ قاض اتحادي أميركي صفقة اندماج بين وحداتها اللاسلكية في الولايات المتحدة سبرينت وتي موبايل يو. إس. ونزل سهم نيسان موتورز 1.7 في المائة بعدما أوقفت شركة صناعة السيارات الإنتاج في مصنع في كيوشو في جنوب غرب اليابان مؤقتاً، بسبب نقص قطع الغيار الواردة من الصين.

17/2/2020

النقد الدولي: كورونا سيؤثر على سلاسل الإمداد والقيمة المضافة والقطاعات الحيوية

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن تأثير انتشار فيروس كورونا يشكل تحديا وعبئاً على الاقتصاد العالمي، مشيرة الى أنه لا يمكن تحديد الحجم الكلي لهذا التأثير في الوقت الراهن، إلا إنه ستكون له تبعاته على سلاسل الإمداد والقيمة المضافة العالمية، وقطاعات حيوية مثل السياحة والسفر. وقالت غورغييفا، خلال مشاركتها في "منتدى المرأة العالمي في دبي"، إنّ نجاح الصين في احتواء الفيروس بسرعة، سيتبعه ارتداد قوي للغاية للاقتصاد، موضحةً أنّ الوضع الحالي محاط بكثير من الضبابية. وعن مستقبل مساهمة التجارة في تشكيل ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي، أعربت عن تفاؤلها بمستقبل الحركة التجارية وإسهامها في دعم الاقتصاد العالمي، لا سيما في ضوء انخفاض حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة، مؤكدة ضرورة تعزيز مستوى التعاون الدولي في إحداث إصلاحات جذرية للنظام التجارية حول العالم. وأشارت الى الوضع في لبنان، وقالت إنه يحتاج الى اصلاحات سريعة.

18/2/2020

مخاوف على التجارة العالمية... والبنك الدولي يعرض العون على بكين

فيما تتزايد المخاوف العالمية حول تأثيرات تفشي فيروس كورونا الصيني على التجارة العالمية، تزيد الإدارة الصينية من جهودها لحماية الاقتصاد المحلي-والدولي بالتبعية – من مخاطر الفيروس. وقالت منظمة التجارة العالمية إن نمو تجارة السلع العالمية سيبقى ضعيفاً على الأرجح في أوائل 2020، مضيفة أن الأداء الأدنى من المعدلات قد يشهد مزيداً من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي. وأضافت المنظمة أن الأرقام الجديدة لا تأخذ في الحسبان أحدث التطورات مثل تفشي الفيروس الجديد الذي قد يضعف توقعات التجارة بدرجة أكبر. ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للصين لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا الجديد". ومن جهتها، حثت السلطات المالية المركزية الصينية على بذل المزيد من الجهود لتمويل المعركة ضد تفشي الفيروس. وقال وزير المالية الصيني ليوكون إن العمل الأكثر إلحاحاً للسلطات المالية على كافة المستويات هو زيادة المساهمة المالية، ووضع سياسات مواتية لدعم السيطرة على الوباء. وفي سياق مواز، خفّض المصرف المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض المواجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد. ويسمح هذا الإجراء بتقليص تكلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.