TL

لبنان الآن سيستعين بصندوق النقد الدولي لتفريج أزمته المالية، والى جانبه البنك الدولي. الصندوق يبرمج الحلول، والبنك يقدم مساعدات، وسط تفلت سوق الدولار الأسود بأسعار لا تهدأ، وقد بلغت ألفين وخمسمئة ليرة للدولار الواحد.

المنار

آخر الاستشارات المكثفة التي يقودها رئيس الحكومة حسان دياب في مساعيها لاجتراح بدايات الحلول، كان اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تركز البحث في موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قطاع النقل والمطار.

nbn

في موضوع الكهرباء الذي يؤكد الرئيس نبيه بري أنه ذاهب إلى معركة توفيرها، برز اليوم موقف داعم من جانب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط جاء على شكل سؤال: "هل يمكن تحييد التحالفات السياسية جانباً ووضع حد لحالة التسلط على هذا القطاع"؟

mtv

اي قرار سيتخذه لبنان في ما خص سندات اليوروبوندز؟ وهل القرار اتخذ أم أنه في طور البلورة؟ المعلومات المسربة من السراي الحكومي ومن وزارة المال والداوئر المختصة، وهي قليلة، تفيد أن القرار النهائي لم يتخذ بعد. علماً أن وكالة "فيتش" رجحت أن تعمد الحكومة اللبنانية إلى إعادة هيكلة دينها بأشكال مختلفة وأن تخوض مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

NTV

الوطن المديون المكسور الذي تدهورت صحته إلى حد عدم القدرة على التشخيص، وطلب الدواء من صناديق دولية ستعالجنا بوصفة "من دهنو سقيلو" ما دام العلاج لن يتعدى النصح برفع الضرائب واجتراح الحلول من جيوب الناس.

OTV

الرئيس عون يؤكد أن الأزمة موضع معالجة، وأن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية، والسراي الحكومي خلية نحل عنوانها الأبرز الملف الاقتصادي والمالي.

وفي انتظار بلورة تصور أولي لمسار الحل، ثم البدء بتطبيقه، باعتماد خطة واضحة يقترح البعض أن تبدأ بعملية تدقيق حسابية قد تكون بواسطة مؤسسة دولية ذات خبرة وصدقية.

LBC

في ظل هستيريا الدولار في السوق الموازية، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على 18 صرافاً بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية. وأحال الملفات إلى قضاة التحقيق الأول في المحافظات. ماذا بعد هذه الخطوة القضائية؟ هل تلجم الارتفاع المضطرد للدولار؟

الميادين

أعفت ​السلطات الصينية​ بعض المعدات الطبية الأميركية من الرسوم الجمركية للمساعدة بمكافحة ​فيروس كورونا​.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة العدل​ في ​بلغاريا​ أنها طلبت من دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة تسليمها رجل أعمال وجهت له اتهامات غيابياً.

العربية

شددت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، على أنه "يجب على دول "الناتو" عدم السماح لشركة التكنولوجيا الصينية "​هواوي​" بتطوير شبكات المحمول"، محذرة من أنه "يمثل تهديدًا خطيرًا".