لبنان الحر

علقت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في بيان على ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة مادة ​الغاز​ أويل في ​معمل دير عمار​ الحراري، مشيرة إلى أن "هذا أمر قديم يعود إلى شباط 2018"، معربة عن استغرابها لـ"إعادة طرح هذا الموضوع بعد حوالي سنتين".

صوت لبنان

أكّد وزير السياحة ​رمزي مشرفية​ أنّ "المشكلة الاقتصاديّة تطال أكثر من قطاع، وهي ليست وليدة الساعة. عندما اجتمعت بأعضاء نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في ​لبنان​، شرحوا لي المشكلة الّتي يعانون منها والّتي كنت أساسًا في صورتها، ونعمل على إيجاد حلّ لها".

radio orient

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ إليزابيت ريتشارد، وتم خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية. ولم تشأ ​السفيرة الأميركية​ الإدلاء بأي تصريح لدى مغادرتها ​السراي الحكومي​.

اذاعة النور

التقى رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ​مصطفى الفوعاني​ على رأس وفد، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة، وتم التشديد على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون بين اللبنانيين.

صوت المدى

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كبير مستشاري ​وزارة الدفاع البريطانية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ الجنرال السير جون لوريمر، الذي أكّد أن بلاده ماضية في دعم ​لبنان​.