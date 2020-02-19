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لبنان الحر
علقت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان على ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة مادة الغاز أويل في معمل دير عمار الحراري، مشيرة إلى أن "هذا أمر قديم يعود إلى شباط 2018"، معربة عن استغرابها لـ"إعادة طرح هذا الموضوع بعد حوالي سنتين".
صوت لبنان
أكّد وزير السياحة رمزي مشرفية أنّ "المشكلة الاقتصاديّة تطال أكثر من قطاع، وهي ليست وليدة الساعة. عندما اجتمعت بأعضاء نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، شرحوا لي المشكلة الّتي يعانون منها والّتي كنت أساسًا في صورتها، ونعمل على إيجاد حلّ لها".
radio orient
التقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية إليزابيت ريتشارد، وتم خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. ولم تشأ السفيرة الأميركية الإدلاء بأي تصريح لدى مغادرتها السراي الحكومي.
اذاعة النور
التقى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني على رأس وفد، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتم التشديد على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون بين اللبنانيين.
صوت المدى
التقى رئيس الجمهورية ميشال عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر، الذي أكّد أن بلاده ماضية في دعم لبنان.