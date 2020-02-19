النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادر ديبلوماسية قولها إن لزيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني حملة اعتبارات وعناوين أهمها: أنها رد على العقوبات الأميركية المتواصلة على إيران والرد من الأراضي اللبنانية المتاخمة حدودها لإسرائيل ولسوريا، ثانياً أن المسؤول الإيراني وصل من سوريا عن طريق البر وهذا له مغزاه بأنه قادم من دولة يوحي أن بلاده ما زالت موجودة فيها. واعتبر أن زيارة لاريجاني تقضي على ما تبقى من أمل للحكومة الجديدة بأن تراهن على دعم دولي وخليجي.

النهار/ رضوان عقيل

أشار إلى أن الرؤساء الثلاثة يشددون على حماية الودائع للمواطنين وعدم المس بها.

ونقل عن مصادره أن الرئيس ميشال عون يعمل على عدم نبش سجلات الماضي ويردد أنه سيحارب لحماية أموال المودعين في المصارف، مضيفاً أن رئيس الجمهورية لا يقول إن لبنان لا يريد دفع هذه الديون ويحرص في الوقت نفسه على العلاقة مع المصارف وفروعها في الخارج وعدم مقاطعتها ولذلك سيتم التركيز عبر الجهات المعنية في الدولة على تثيبت جدولة هذه الديون والتنبه إلى إمكان تعرض لبنان لأي ملاحقات قضائية.

الجمهورية/ طوني عيسى

نقل عن مصادره قولها إن صندوق النقد الدولي إذا قرر أن يمسك بزمام الأمور في لبنان عن كثب من دون مسايرة ولا تدخل من أحد، فإن الكثيرين من أركان السلطة لن يعرفوا أين يمكنهم إخفاء رؤوسهم.

نداء الوطن/ رفيق خوري

استبعد وجود أي حل للأزمة اللبنانية لأن أهل السلطة هم الذين صنعوا الأزمة بل السياسات السيئة والجشع وتقاسم الغنائم، متسائلاً كيف سيصار إلى حل مشكلة لبنان الاقتصادية والمالية في وقت أهل السلطة عاجزين عن الإصلاحات التي هي شرط المساعدات من العرب والغرب؟

اللواء/ رلى موفق

نقلت عن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة قوله إنه لو كان وزيراً للمال لقرر السير بعدم دفع سندات اليوروبوندز ولكن في إطار خطة واضحة ليصار على أساسها التفاهم مع الدائنين على الجدولة، مضيفة أن رئيس الحكومة السابق السنيورة طالب الرئيس الحالي حسّان دياب أن يطلب اليوم قبل الغد من الصندوق العربي حلاً دائماً لمشكلة الكهرباء ورفع التعرفة على الميسورين لإعطاء رسالة إيجابية للأسواق.