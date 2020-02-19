The New York Times

بومبيو يخطب ود القادة الأفارقة لمواجهة الصين خلال جولته الأفريقية

عندما وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو إلى إثيوبيا ضمن جولته الأولى إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وصل إلى مدينة أديس أبابا المستفيدة بشكل كبير من الاستثمارات الصينية، عاقداً العزم على التحذير من امتداد النفوذ الصيني.

استُقبل السيد بومبيو والوفد المرافق له ليلة الاثنين في مطار بولي الدولي، أحد أكبر مطارات إفريقيا، وقد تم توسيعه جزئياً عن بفضل استثمارات صينية. ومرّ الوفد المرافق له عبر العاصمة أديس أبابا، حيث بنت بكين الطرق السريعة والمصانع، ومولت شبكة مترو وسكّة حديد وصلت كلفتها إلى مليارات الدولارات وتمتد إلى جيبوتي المجاورة.

والتقى السيد بومبيو يوم الثلاثاء برئيس الاتحاد الأفريقي في مقره الشاهق، الذي بنته الصين بكلفة وصلت إلى 200 مليون دولار.

The New York Times

المتعاون السابق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والقائد الليبي القوي حالياً يواجه اتهامات بممارسة أعمال تعذيب

اتُهم المتعاون السابق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والرجل الذي يسيطر على الفصيل العسكري الليبي الأقوى بممارسة أعمال تعذيب ضد مواطنين ليبيين وقد حاول عدد من الضحايا اللجوء إلى النظام القضائي الأميركي لمواجه الجنرال خليفة حفتر.

ويأمل هؤلاء الضحايا استخدام ممتلكاته في الولايات المتحدة ضده، مستفيدين من قانون أميركي لم يُستخدم كثيراً لاتهامه بالتعذيب ومقاضاته في محكمة فدرالية في فرجينيا يوم الثلاثاء.

قال مواطنان ليبيان إن أفراد عائلاتهم تعرّضوا للتعذيب حتى الموت على أيدي قوات الجنرال حفتر في تشرين الأول 2014 بينما حلّت الفوضى في ليبيا، مما أدى في النهاية إلى تجدد الحرب الأهلية في البلاد.

يسمح قانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991 لأفراد أسر ضحايا أعمال القتل والتعذيب بمقاضاة الأشخاص المسؤولين.

روسيا اليوم

غول: مصر إحدى أهم دول العالمين العربي والإسلامي ولا بد من مصالحتها

اعتبر الرئيس التركي السابق عبد الله غول، أن العلاقة بين تركيا والدول العربية في أسوأ مراحلها، مشيراً إلى أن مصر واحدة من أهم دول العالمين العربي والإسلامي، ما يحتم مصالحتها.

وأضاف غول في حديث لصحيفة "قرار" التركية: "إذا كان البعض يشبّه منطقة البحر المتوسط بالتفاحة فإن مصر وتركيا تفاحة واحدة، ولذلك يجب التعامل مع العلاقات التركية المصرية بعناية بما يتجاوز القضايا اليومية، ولابد من المصالحة مع مصر لأن هذا يصب في مصلحة الدولتين".

وتابع: "يجب التعامل في ملف العلاقات التركية المصرية بحذر، والوضع الحالي معلوم للجميع للأسف. آمل أن يتم التوصل في النهاية إلى الطريق الذي سيقود العلاقات إلى المكانة التي تستحقها وبالعقل السليم".